Vuk Vulević koji je danas uhapšen u jednom beogradskom restoranu, već dugo se nalazi u fokusu bezbednosnih službi regiona zbog povezanosti sa brojnim istragama koje se odnose na organizovani kriminal. Iako je njegovo ime dovođeno u vezu sa više teških krivičnih dela, za neka od njih nikada nije osuđen, dok je u pojedinim slučajevima oslobođen optužbi.

Vulević, državljanin je Crne Gore iz Berana, kog policija označava kao vođu beranske kriminalne grupe. Njegov brat od strica je Spasoje Vulević, bivši dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore sumnjiči ga u okviru predmeta "General" za učešće u međunarodnom švercu oko 2,5 tone kokaina pod vođstvom Vasa Ulića i Radoja Zvicera.

Nakon potrage, lociran je i uhapšen u restoranu u Beogradu sa falsifikovanim dokumentima.

Vulević je hapšen još 2004. godine u Beogradu zbog sumnje na falsifikovanje dokumenata. Njegov tadašnji branilac, advokat Nebojša Milosavljević, potvrdio je ranije da ga je zastupao u tom postupku. Međutim, prema njegovim rečima, presuda u Srbiji nije doneta jer je Vulević prebačen u Podgoricu.

U tom periodu njegovo ime pojavilo se i u istragama koje su se odnosile na ubistvo Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika podgoričkog dnevnog lista "Dan", ali protiv njega nikada nije pokrenut sudski postupak za to krivično delo.

Tokom godina Vulević je pominjan u nekoliko značajnih istraga. Bio je optužen da je zajedno sa Zlatkom Ajkovićem 1999. godine u Cirihu ubio Faiza Kadrića. Takođe se teretio za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i za šverc kokaina iz Venecuele. U tim predmetima kasnije je oslobođen optužbi.

Crnogorska policija ga je pominjala i kao jednog od mogućih učesnika u ubistvu Duška Jovanovića, ali protiv njega nikada nije pokrenut sudski postupak za to krivično delo.

Njegovo ime našlo se i u dokumentaciji istrage dvostrukog ubistva na Veruši iz 2020. godine, kada su ispred jedne vikendice ubijeni Nemanja Prelević i Danilo Peković. Vulević je u tom predmetu saslušavan u svojstvu lica od interesa za istragu.

Alo/Blic

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