Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, uz naredbu za raspisivanje poternice, nakon što je utvrđeno da je 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Srbije.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, pritvor je predložen zbog sumnje da se osumnjičeni nalazi u bekstvu u inostranstvu, ali i zbog bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

Po nalogu tužilaštva, Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je krivičnu prijavu protiv Aleksandra Radića (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika, kao i krivično delo Odavanje tajnih podataka iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka.

Tužilaštvo navodi da su, nakon pretresa i veštačenja mobilnog telefona i drugih elektronskih uređaja oduzetih od osumnjičenog po naredbi suda, prikupljeni dokazi koji, prema njihovim navodima, ukazuju na osnovanu sumnju da je izvršio pomenuta krivična dela.

Tužilaštvo iznelo detalje istrage

Prema navodima Višeg javnog tužilaštva, postoji osnov sumnje da je Radić koristeći kontakte sa za sada neidentifikovanim zaposlenima u državnim organima dolazio do podataka označenih različitim stepenima tajnosti, uključujući oznake "Strogo poverljivo", "Poverljivo" i "Interno".

Tužilaštvo dalje navodi da je od 15. marta 2025. godine u javnosti iznosio tvrdnje o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" tokom protesta održanog na Trgu Slavija u Beogradu, iako su, prema njihovim tvrdnjama, te informacije bile neistinite.

U saopštenju se detaljno opisuje komunikacija za koju tužilaštvo tvrdi da je ostvarena putem aplikacija Signal, Viber, Telegram, Facebook i Instagram Messenger sa više osoba, među kojima su, prema navodima tužilaštva, bili novinari, jedan narodni poslanik, strani državljanin, pripadnik Vojske Srbije i studenti Fakulteta dramskih umetnosti.

Tužilaštvo tvrdi da je upravo Radićeva izjava bila prva medijski objavljena tvrdnja o navodnoj upotrebi "zvučnog topa" tokom protesta 15. marta 2025. godine.

Dalje se navodi da je tokom narednih dana menjao objašnjenja o navodnom sredstvu koje je, prema njegovim tvrdnjama, upotrebljeno, pominjući, između ostalog, "infrazvuk" i uređaj "Vortex", kao i da je intenzivno komunicirao sa više sagovornika na tu temu.

Prema saopštenju tužilaštva, deo komunikacije odnosio se i na razmenu poruka u grupama u kojima su učestvovali studenti Fakulteta dramskih umetnosti, a koje su, kako se navodi, kasnije bile povezane sa objavljivanjem video-materijala o navodnoj upotrebi drugog tipa uređaja protiv demonstranata.

Pošto je Viši sud odredio pritvor i naredio raspisivanje poternice, Aleksandar Radić će, ukoliko bude pronađen i lišen slobode, biti sproveden u pritvor radi daljeg vođenja krivičnog postupka. Istraga je u toku, a o odgovornosti će konačnu odluku doneti nadležni sud.

Slučaj se odnosi na događaje nakon protesta održanog 15. marta 2025. godine u Beogradu i tvrdnje o navodnoj upotrebi "zvučnog topa", koje su izazvale veliku pažnju javnosti i brojne političke reakcije. Tužilaštvo sada tvrdi da su pojedine informacije bile neistinite i da su iznošene s ciljem ugrožavanja ustavnog uređenja, dok će se sve okolnosti utvrđivati u daljem toku postupka.