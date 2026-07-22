Kada se u javnosti pojavila lista 250 kandidata koji će se nalaziti na takozvanoj studentskoj listi, mnogi su bili zapanjeni kada su videli koga su sve blokaderi odabrali jer se tu, između ostalih, nalazi i osuđeni dileri droge, perverznjak sa krivičnom prijavom, kao i ljubimac Dinka Gruhonjića.

Pravo lice za ponos blokaderskog političkog i moralnog sunovrata predstavlja Nikola Mikić, koji se opisuje kao operski pevač i bivši student Fakulteta umetnosti u Nišu, dok se zapravo iza kvazielitističke fasade visoke umetnosti skriva zvanična sudska istorija koja ga trajno diskredituje.

Pravosnažno osuđen zbog dilovanja droge

Naime, Mikić je pravosnažno osuđen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga po odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Njegov kriminalni put ogoljen je tokom jednog muzičkog festivala, kada ga je policija zatekla sa narkoticima, što je ubrzo dobilo i sudski epilog pred Osnovnim sudom u Nišu.

Da kriminalno delovanje u njegovom slučaju ima i dublju istoriju, vidi se iz primera njegove majke Danijele Mikić. Ona je početkom septembra 2024. godine uhapšena u sklopu antikorupcijske akcije Tužilaštva za organizovani kriminal pod sumnjom da je počinila krivično delo davanje mita. Kao zaposlena u Osnovnom sudu u Lebanu, ona je predsedniku tog suda predala najmanje 4.000 evra kako bi uticao na parnični postupak u njenu korist.

Ova bivša novinarka i osnivač lokalnog udruženja građana „I ja se pitam” uhapšena je na ulici u centru Leskovca, a podaci iz istrage govore o umešanosti i drugih članova ove porodice, uključujući i njenog sina.

Perverzni profesor

Na listi plenumaša se nalazi i Dušan Blagojević, profesor srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji „Stojan Ljubić“, u Lebanu, protiv kojeg je jedan od zabrinutih roditelja, braneći svoju decu od perverznjaka, podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu (VJZ) u Nišu.

Prema nezvaničnim informacijama, prijava je podneta zbog postojanja osnovane sumnje da je Blagojević izvršio niz teških krivičnih dela protiv polnih sloboda.

U krivičnoj prijavi koja je podneta protiv Blagojevića piše:

„Dušan Blagojević je osnivač učeničkog teatra ’Gimnazijalac’ pri Gimnaziji ’Stojan Ljubić’ u Lebanu. Od osnivanja teatra do podnošenja prijave okupljao je učenike gimnazije i sa njima pripremao predstave i gostovao u raznim mestima u Srbiji i inostranstvu. U svojim predstavama koje je pripremao na probama sa učenicima često su se videle i eksplicitne scene simulacije seksualnog čina u kojima su učestvovali učenici ove gimnazije.

Tokom jedne probe u Domu kulture Radan u Lebanu nedvosmisleno se vide tadašnji učenici gimnazije u Lebanu različite životne dobi kako na sceni dok uvežbavaju komad pričaju o seksu, masturbaciji, muškim polnim organima i o tome koje su veličine i debljine muški polni organi, što je neprimereno plasirati kao sadržaj deci tog uzrasta, uzimajuću u obzir da je famozni „režiser“ ove skandalozne predstave prosvetni radnik i gimnazijski profesor.

Učenici okupljeni u Blagojevićevu pozorišnu trupu najpre su pričali o ovim vrućim temama na jedan neprimeren način, a potom su krenuli sa razradom „scenarija" za navedenu predstavu, izvodeći „zadate scene“ na pozornici, pritom nastavivši da glume i vode dijalog po jasnim instrukcijama svog „režisera“.

Krešendo je bio momenat u predstavi kada su učenici na sceni preko odeće počeli da dodiruju genitalije i da jedan glumac, to jest učenik, pred devojčicama simulira kako masturbira, dok su učenice simulirale takođe masturbaciju u ležećem položaju.

U prijavi se još navodi da je „proba“ ove skandalozne predstave snimana i zabeležena kamerom, tako da postoji i video-snimak pomenute „predstave“, a i „osnovano se sumnja da je dotični profesor sa skoro svakom generacijom učenika kojima je predavao pripremao predstave sličnog „eksplicitnog sadržaja“, što je i više nego neprimereno deci te dobi.

Advokat blokaderskih uzdanica

Blokaderski advokat Veljko Milić, koji se našao na 70. mestu takozvane studentske liste, blizak je saradnik ozloglašenog srbomrzca i ideologa blokadera iz Novog Sada Dinka Gruhonjića.

Ovaj Gruhonjućev predstavnik aktivno pruža „savetodavne usluge“ u krivično-pravnim postupcima članovima antidržavnog Nezavisnog društva novinara Vojvodine, učestvuje na različitim seminarima koji se finansiraju novcem iz EU fondova i na kojima promovišu svoje separatističke ideje.

Milić se preko Gruhonjića povezao sa predstavnicima domaćeg NVO sektora, među kojima su „Inicijativa mladih za ljudska prava” i Fondacija „Slavko Ćuruvija”, BIRN i KRIK, od kojih zdušno prima novac za svoje subverzivno delovanje.

Inače, korisno je znati i da je Milić zaposlen u Advokatskoj kancelariji „Beljanski“, u kojoj ga je vlasnik Vladimir Beljanski ciljano usmeravao na „usavršavanje u pružanju usluga u oblasti medija“, odnosno - zastupanje njima podobnih „novinara“ u sudskim postupcima.

Blokader Milić je takođe asistirao Goranu Ješiću, nekadašnjem pokrajinskom funkcioneru iz vremena bivšeg režima, prilikom skorašnjeg osnivanja pokreta „Solidarnost” koji je već promovisan u ulozi Đilasovog koalicionog partnera na narednim izborima.

Još značajnije za razumevanje „politike“ kojoj Milić pripada dolaze informacije, da on lično zastupa i teroriste iz grupe u bekstvu - pajtose Mile Pajić iz STAVA, Branislava Đorđevića i Aleksandra Dinića, koji su pripremali rušenje ustavnog poretka, pa su brže-bolje pobegli u Hrvatsku, gde ih je Milić redovno posećivao.

Kako je sa njima pobegla i blokaderka Doroteja Antić, valja napomenuti i da upravo Milić blisko sarađuje sa njenim ocem Milošem u osmišljavanju destruktivnih aktivnosti NDNV, ponovo - za pare sumnjivih 'evropskih' organizacija.

’Ugroženi’ veterinar sa krivičnom prijavom



Jedan od kandidata na ovoj sramnoj listi je Aleksandar Vasov, kao nosilac antisrpskog projekta u Dimitrovgradu - u vidu pravog porodičnog biznisa za subverzivno delovanje protiv države, koja ga uz to i finansira. Još jedan klasičan primer lažne elite: Vasov potiče iz porodice bivšeg koordinatora DOS, potom dosovskog predsednika opštine i začetnika platforme o „ugroženoj bugarskoj zajednici koju šikanira država Srbija“, dok danas na svojoj farmi Ravna šuma, u selu Protopopinci, nesmetano vodi politiku, a živi zahvaljujući basnoslovnim državnim subvencijama za uzgoj autohtonih rasa koje redovno uzima iz budžeta Republike Srbije.

Da je dobro koordinisana mreža stranog uticaja ostvarila značajan upliv u blokadersku „listu”, dokazuje i podatak iz maja 2025. godine, kada je Vasova za perjanicu ove „liste“ delegirao Sergej Ivanov - tobožnji ekološki aktivista iz Bugarske.

Uz sve navedeno, protiv Vasova je podneta i krivična prijava za teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja po Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Tek koliko da se „ne izdvaja iz društva“ pošto je među kandidatima na blokaderskoj listi sada teško naći nekog bez krivične presude ili makar bez krivične prijave.