Slobodan S. (61), osumnjičen za ubistvo svog brata od strica Svetomira S. (71), saslušan je u petak i branio se ćutanjem, potvrđeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju.

Ubistvo se dogodilo u sredu uveče, u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana, nakon rasprave, kada je Slobodan pretukao brata drvenom motkom, a on od zadobijenih povreda preminuo.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Vranju, odredio je Slobodanu S. pritvor do 30 dana, na predlog VJT.

Obavljena je i obdukcija od strane Zavoda za sudsku medicinu u Nišu i očekuje se izveštaj.

VJT u Vranju, nastavlja istragu u ovom slučaju.

Meštani su zgroženi tragedijom koja se dogodila i pretpostavljaju šta je mogao da bude uzrok ove kobne razmirice dvojice braće.

- Svako pored kuće ima neku voćku, kajsiju, višnju, jabuku i tako dalje. Tako su i oni imali pored svojih kuća takva stabla. I sada se sukob dogodio, kako nam pričaju, oko toga da je neko oborio jedno ili više takvih stabala, a da nije pitao brata. Priča se da su se oko toga posvađali, a šta je baš uzrok, to policija zna - rekao je jedan meštanin sela koje broji jedva pedesetak ljudi i od Vladičinog Hana je udaljeno petnaestak kilometara.

Meštani navode da pored malog broja stanovnika, sada će još dve kuće biti zatvorene.

- Pet metara su kuće udaljene jedna od druge, takoreći vrata do vrata. Celog života se tako raspravljaju, imali su česte svađe. Stariji brat je prijavljivao mlađeg. Svađali su se oko zemlje i drva. I zbog gluposti na kraju dođe do ubistva - navodi izvor.

Sumnjaju da je ovom tragičnom događaju malo "kumovao i alkohol", ali ne mogu da tvrde.