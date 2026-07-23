Dok podaci pokazuju da su među najpopularnijim imenima za bebe u Srbiji u 2025. godini Sofija i Vasilije, na društvenim mrežama pažnju je privukla majka koja je svom sinu dala ime koje gotovo niko do sada nije čuo – Srbujem.

Vest je izazvala brojne reakcije, a rasprava o neobičnom izboru brzo se proširila internetom.

"Nisu me ubedili da promenim odluku"

Majka, koja vodi profil "Majčinski sokak", objavila je da je sinu dala ime Srbujem, uprkos tome što su je, kako tvrdi, mnogi savetovali da odustane od te ideje.

Kako navodi, predlagali su joj češća imena poput Marka, Luke ili Svetosava, ali je želela da izabere ime koje za nju ima posebno značenje.

"Mnogi su me savetovali da ne radim to, da detetu dam normalno ime poput Marko, Luka, Svetosav, ali za mene ime Srbujem ima poseban značaj. U ovako nenormalnom svetu gde nam fali makar trunka srpstva, čojstva i junaštva, fali neko ko će isti taj svet učiniti normalnim, a to je naša mladost.

Ime Srbujem označava ono čime svi treba da se divimo, zalaganju za našim ognjištem i domom – Srbovanje! Ja se ne stidim svojih predaka i svog porekla, ni moj sin se neće stideti mesta odakle potiče. Želim da moj sin bude inspiracija za mnoge majke, očeve, ćerke pa čak i druge sinove. Srbija mi je sve dala, ja joj ovako makar malo zauzvrat vraćam!", napisala je.

Društvene mreže podeljene

Objava je izazvala veliki broj komentara i pokrenula raspravu o izboru neobičnih imena za decu.

Dok su pojedini korisnici pohvalili majku zbog, kako navode, originalnosti i doslednosti sopstvenim uverenjima, drugi smatraju da bi ovakav izbor mogao da bude teret detetu u budućnosti.

Najčešća zamerka bila je da bi dečak zbog neobičnog imena mogao da bude predmet zadirkivanja među vršnjacima, dok su drugi istakli da roditelji imaju pravo da sami odluče kako će nazvati svoje dete, sve dok je ime u skladu sa zakonskim propisima.

Neobična imena poslednjih godina sve češće izazivaju pažnju javnosti, a svaka ovakva objava ponovo otvara pitanje gde je granica između originalnosti i odgovornosti pri izboru imena za dete.