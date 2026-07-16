Velika tragedija potresla je grad Kelkheim kod Frankfurta, gde je 58-godišnja žena smrtno stradala u napadu za koji je osumnjičen njen bivši suprug (60), poreklom iz Hercegovine.

Prema informacijama nemačke policije i tužilaštva, napad se dogodio u utorak uveče na otvorenom prostoru, u blizini gradske pijace, pred brojnim prolaznicima. Osumnjičenog muškarca građani su uspeli da savladaju i zadrže do dolaska policije.

Prema navodima ljudi bliskih porodici, žena je bivšem suprugu prethodno pružila pomoć nakon što je zbog posla stigao u Kelkheim i nije imao gde da boravi. Navodno mu je dozvolila da privremeno bude u njenom stanu, ali je nekoliko dana kasnije usledila tragedija.

Razvod posle 35 godina braka

Kako prenose nemački mediji, bivši supružnici S. S. i V. S. bili su u braku oko 35 godina. Zajedno su imali četvoro dece – tri sina i ćerku. Nakon razvoda pre nekoliko godina nastavili su da žive odvojeno.

Prema navodima izvora bliskih porodici, muškarac je nedavno stigao u Nemačku zbog posla, ali nije uspeo odmah da pronađe smeštaj.

Njegova bivša supruga, prema tim informacijama, odlučila je da mu pomogne i primi ga privremeno u svoj dom.

Svađa prethodila napadu

Prema dosadašnjim saznanjima istrage, između bivših supružnika došlo je do rasprave u blizini jednog ugostiteljskog objekta kod gradske pijace.

Verbalni sukob je, kako se sumnja, prerastao u fizički napad, nakon kojeg je žena preminula na mestu događaja.

Policija je saopštila da je korišćeno hladno oružje, dok su pojedini očevici nemačkim medijima rekli da je osumnjičeni imao mačetu. Tačne okolnosti i vrsta oružja biće utvrđeni tokom dalje istrage.

Jedan od svedoka ispričao je da se nalazio svega nekoliko metara od mesta napada i da je žena pokušala da pobegne, ali je ubrzo pala.

Građani zaustavili napadača

Nekoliko prolaznika uspelo je da savlada osumnjičenog i zadrži ga do dolaska policije.

Muškarac je prilikom hapšenja imao lakše povrede, a istražitelji su tokom noći obavili uviđaj, prikupili tragove i saslušali svedoke.

Zbog šokantnog događaja, na mesto tragedije upućeni su i stručnjaci za psihološku pomoć kako bi pružili podršku očevicima.

Poznanici tvrde da je ranije bio agresivan

Jedan poznanik bivših supružnika izjavio je nemačkim medijima da je osumnjičenog poznavao godinama i da je navodno ranije pokazivao agresivno ponašanje.

On je tvrdio da je stradala žena u poslednje vreme bila pod velikim stresom i da joj je osumnjičeni navodno pretio.

Ovi navodi za sada nisu zvanično potvrđeni od strane policije i tužilaštva.

Grad u šoku

Stanovnici Kelkheima narednog dana počeli su da ostavljaju cveće i pale sveće na mestu tragedije.

Slučaj je izazvao snažne reakcije i među ljudima poreklom sa prostora bivše Jugoslavije u Nemačkoj, a posebno su potreseni članovi porodice stradale žene.

Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi utvrdili tačan motiv napada i kompletan sled događaja.

Osumnjičeni se do pravosnažne odluke suda smatra nevinim.

Sandžak Danas