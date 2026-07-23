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Dunavom u Srbiju stigla samo četvrtina planiranog goriva iz uvoza: Evo da li će se to odraziti na cene na pumpama

Zbog niskog vodostaja barže plove poluprazne, a transport kopnenim putem je skup, što može da se odrazi na cene na tržištu

 
Autor:  Milica Krstić
23.07.2026.10:03
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Dunavom u Srbiju stigla samo četvrtina planiranog goriva iz uvoza: Evo da li će se to odraziti na cene na pumpama
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Zbog niskog vodostaja Dunava u julu je uvezena samo četvrtina od planirane količine naftnih derivata, što je znatno smanjilo zalihe na tržištu Srbije. Barže se poluprazne vraćaju u zemlju jer mogu da prevoze svega 30 do 40 odsto ukupnog kapaciteta, a snabdevanje je otežano i zbog toga što je transport kamionima i železnicom nedovoljan i dosta skuplji, i to utiče na cenu energenata u maloprodaji.

Cene izuzetno visoke

Na to je ukazala i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, koja je podsetila i na probleme snabdevanja i zbog globalnih okolnosti, odnosno poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte, kao i kotacija na Mediteranu.

 - Do sada je realizovano samo oko 25 odsto planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Zbog niskog vodostaja Dunava otežan je uvoz jer barže mogu da prevezu samo 30 do 40 odsto ukupnog kapaciteta. U toj situaciji se realizuje transport kamionima ili železnicom, ali to nije dovoljno da bi se uvezle sve planirane količine, skuplje je i utiče na cene koje su već izuzetno visoke - rekla je ministarka na sastanku s generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem o stanju i snabdevenosti tržišta naftnih derivata.

Prema njenim rečima, ova situacija jasno pokazuje koliko je rafinerija u Pančevu ključna za redovnu snabdevenost naftnim derivatima.

- Povećana je potražnja na tržištu, kao i uvek u ovom periodu godine, ali osim prirodno sezonskog rasta postoji i dodatni pritisak u veleprodaji zbog stalnog rasta cena na tržištu. Na ovaj rast utiču pre svega globalni sukobi, zbog čega je država intervenisala smanjenjem akciza za 20 odsto, da bismo stabilizovali tržište - istakla je ministarka.

Nizak vodostaj

Tema razgovora bile su i rezerve naftnih derivata koje su znatno smanjene.

- Zbog povećane potražnje i otežanog uvoza, zalihe naftnih kompanija koje su i veleprodavci su znatno smanjene. Državne rezerve dizela su 269.000 tona, a dodatne količine su u dolasku. Bez obzira na naše zalihe, koje su duplirane u poslednje tri godine i koje nastavljamo da uvećavamo, one su rezervno rešenje, koje ćemo koristiti u nuždi kao što već jesmo prethodno, ali je redovan rad rafinerije ključan da bismo održali stabilnost na tržištu - navela je Đedović Handanović.

Značaj NISA: Uvoz znatno otežan

Ministarka Dubravka Đedović Handanović je zaključila da bi produžetak licence za operativni rad Naftnoj industriji Srbije omogućio da rafinerija u Pančevu preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata podigne na maksimum kako bi se prevazišla situacija za smanjenim uvozom zbog logističkih izazova do kojih dolazi zbog prirodnih uslova, visokih cena i uvoznih troškova.

- Ako NIS-u ne bude produžena licenca, snabdevanje će zavisiti od državnih rezervi, jer je uvoz znatno otežan, vodostaj Dunava je jako nizak, potrošnja je na piku. Licenca bi osigurala da rafinerija radi na maksimumu, da redovno snabdeva naše tržište, ali je važna i za širu regionalnu sigurnost snabdevanja u uslovima poremećaja koji utiču i na druge zemlje - zaključila je ministarka.

BROJKE

  • 94,6 dolara po barelu juče koštala nafta brent
  • 87,7 dolara po barelu iznosila cena barela nafte WTI

 

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