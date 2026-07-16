N. M. (48) saslušana je danas u prostorijama Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je počinila krivično delo nasilje u porodici, nakon incidenta u stanu na teritoriji opštine Zvezdara, gde je, kako se sumnja, napala svoju majku.

Prema navodima istrage, N. M. je 14. jula, u stanu u kojem živi sa majkom M. M. (68), u alkoholisanom stanju fizički nasrnula na nju. Sumnja se da ju je udarala po telu, a potom vukla i čupala za kosu.

Tokom sukoba dogodio se i dodatno uznemirujući incident – na M. M. je, prema dosadašnjim informacijama, nasrnuo pas osumnjičene, koji ju je ugrizao za ruku i naneo joj teške telesne povrede.

Nakon hapšenja, N. M. je bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a danas je pred tužiocem iznela svoju odbranu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu potom je Prvom osnovnom sudu podnelo predlog da joj se odredi pritvor do 30 dana. Kao razlozi za pritvor navedeni su opasnost da bi boravkom na slobodi mogla da utiče na oštećenu, kao i okolnosti koje ukazuju na mogućnost ponavljanja krivičnog dela.

Tokom nastavka postupka tužilaštvo će ispitati svedoke, sprovesti medicinsko veštačenje kako bi se utvrdila vrsta, težina i način nastanka povreda M. M, kao i prikupiti druge dokaze neophodne za potpuno razjašnjenje svih okolnosti slučaja.

Nakon završetka dokaznih radnji, tužilaštvo će doneti odluku o daljem postupanju.

Alo/ Telegraf