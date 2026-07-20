A. B. iz Leskovca određeno je zadržavanje, a potom i pritvor do 30 dana zbog sumnje da je u porodičnom stanu fizički i psihički zlostavljala svoju maloletnu sestru, majku i oca. Sud smatra da bi boravkom na slobodi mogla da utiče na svedoke i ponovi krivično delo.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Leskovcu doneo je 17. jula 2026. godine rešenje kojim je A. B. iz Leskovca određen pritvor u trajanju do 30 dana zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici.

Kako je saopšteno iz suda, pritvor joj je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogla da utiče na još neispitane svedoke – oštećene, ali i zbog bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogla da ponovi krivično delo ili izvrši delo kojim je pretila.

Prema sumnjama tužilaštva, incident se dogodio 16. jula oko 16 časova u porodičnom stanu u Leskovcu, gde je A. B. navodno primenom nasilja, pretnjama, kao i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavala spokojstvo, telesni integritet i psihičko stanje svoje maloletne sestre H. B., majke G. B. i oca P. B.

Osumnjičenoj se na teret stavlja jedno krivično delo nasilje u porodici na štetu maloletne sestre, kao i dva posebna krivična dela nasilje u porodici izvršena na štetu majke i oca.

Na odluku o određivanju pritvora dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu u roku od tri dana od prijema rešenja.