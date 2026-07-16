B. C. (40) je uhapšen u ponedeljak na Voždovcu zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici nakon napada koji se dogodio u naselju Beli Potok.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, sumnja se da je on fizički napao bivšu suprugu, potom nasrnuo i na njenu sestru, a zatim im uputio ozbiljne pretnje smrću.

Kako se sumnja, B. C. je došao na adresu na kojoj boravi njegova bivša supruga V. P. (25), sa kojom je najpre ušao u verbalni sukob. Rasprava je ubrzo prerasla u fizički obračun, tokom kojeg joj je navodno zadao udarac u predelu glave.

Kada je njena sestra A. P. (27) pokušala da reaguje, osumnjičeni je, prema navodima policije, nasrnuo i na nju, gurao je i vukao, nakon čega je obema ženama uputio pretnje da će ih ubiti.

Policija je ubrzo intervenisala i uhapsila osumnjičenog, kojem je po nalogu dežurnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. Prilikom privođenja izvršeno je alkotestiranje, kojim je utvrđeno da je imao čak 2,90 promila alkohola u organizmu.

Protiv B. C. podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici, a nakon isteka zadržavanja biće priveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi dalju istragu i utvrđuje sve okolnosti ovog slučaja.

Telegraf.rs