Za zakon je glasalo 216 poslanika, dok je 212 bilo protiv, preneo je Rojters.

Glasanje je uglavnom proteklo po stranačkoj liniji, meru je podržala većina republikanaca, dok je većina demokrata glasala protiv.

NDAA uključuje više odredbi kojima se stotine miliona dolara izdvajaju za zajedničke vojne projekte Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Pojedine demokrate su pokušale da ospore odredbu koja predviđa jačanje bezbednosne saradnje SAD i Izraela, ali njihov predlog nije dobio podršku.

Demokrate se protive visini sredstava predviđenih za Pentagon u trenutku kada administracija američkog predsednika Donalda Trampa i republikanci sprovode smanjenje izdvajanja za socijalne programe.

Protivljenje izaziva i rat sa Iranom, za koji je Pentagon saopštio da je do sada koštao Sjedinjene Američke Države 37,5 milijardi dolara.