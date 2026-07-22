Leskovačka policija uhapsila je muškarca (64) zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje nad trinaestogodišnjom devojčicom. Prema navodima njene porodice, devojčica je krenula do prodavnice da kupi hleb kada ju je osumnjičeni presreo, ugurao u automobil i odvezao do svoje kuće. Devojčica je, kako tvrdi njena majka, uspela da pobegne, dotrči do rođaka i pozove pomoć, nakon čega je obaveštena policija.

Dete krenulo po hleb u prodavnicu

Osumnjičenom za kidnapovanje i polno uznemiravanje devojčice u Leskovcu je određeno zadržavanje do 48 sati, a o daljem toku postupka odlučiće nadležno tužilaštvo. Istraga je u toku i treba da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja.

U naselju Obrada Lučića u Leskovcu vladaju šok i uznemirenost nakon hapšenja 64-godišnjeg muškarca. Porodica trinaestogodišnje devojčice tvrdi da je dete oteto dok je išlo do prodavnice, a majka je detaljno opisala šta joj je ćerka ispričala po povratku kući.

- Ja sam bila na poslu. Dete je krenulo za hleb u prodavnicu. On ju je zaustavio i pitao: "Šta radiš?" Ona je rekla: "Idem u prodavnicu da kupim hleb". Dete kaže da ju je ugurao u kola, zaključao kola i da su krenuli. Ona je pitala: "Gde idemo?" On je rekao: "Idemo na sladoled kod mene kući". Devojčica je rekla: "Neću da idem kod vas na sladoled, mama i tata treba da mi dođu sa posla, treba da kuvam kafu" - rekla je majka devojčice.

Uspela da pobegne iz kuće

Majka dalje navodi da je osumnjičeni, uprkos protivljenju devojčice, odvezao maloletnicu do svoje kuće. Prema njenim rečima, devojčica je iskoristila trenutak kada je ostala bez njegovog neposrednog nadzora i uspela da pobegne.

- On ju je odvezao kod njega kući. Odmah čim su ušli, otvorio je frižider da uzme sladoled, a ona je rekla: "Ja neću sladoled, ja moram stvarno da idem kući". Dete je izašlo na ulazna vrata, jedva otvorilo veliku kapiju, krenulo da vrišti i otišlo kod naših rođaka. Oni su odmah pozvali policiju. Treba doživotno da bude kažnjen - zaključila je majka.

O događaju je govorio i komšija koji se, kako kaže, zatekao u blizini. On navodi da je video trenutak kada je devojčica ušla u automobil osumnjičenog, ali ističe da ne može da govori o onome što se kasnije dešavalo.

Kazna zatvora do tri godine

- Mogu da vam kažem da je pokupio dete, stavio u kola i, koliko sam čuo, devojčica je dala takvu izjavu: da je zaključao vrata i poveo je kući ili gde već, to ne znam. Ne mogu da tvrdim šta je posle bilo. Ali da tuđe dete popneš u auto, tu nema opravdanja - ispričao je.

Policija je u Leskovcu osumnjičenog uhapsila zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje devojčice. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

Za krivično delo polno uznemiravanje Krivični zakonik Republike Srbije predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do tri godine. Istraga je u toku i tek treba da utvrdi sve okolnosti događaja.

Alo/Blic

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