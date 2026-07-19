Jedno od najlepših italijanskih jezera suočava se sa neobičnim problemom.

Džinovski somovi, koji mogu da narastu do čak 80 kilograma, sve više ugrožavaju ekosistem jezera Garda, popularne turističke destinacije koju svake godine posećuju stotine hiljada ljudi.

Ovi veliki vodeni predatori gotovo da nemaju prirodne neprijatelje, zbog čega se njihova populacija ubrzano povećava. Hrane se različitim vrstama koje obitavaju ispod površine vode i predstavljaju ozbiljnu pretnju za ravnotežu ovog jedinstvenog ekosistema.

Najveći broj somova trenutno je primećen u južnom delu jezera, ali stručnjaci upozoravaju da bi se uskoro mogli proširiti i ka severnim oblastima. Posebno je ugrožena gardska pastrmka (Salmo carpio), endemska vrsta koja živi samo u ovom jezeru i već godinama se bori za opstanak.

Na meti ogromnih somova nisu samo ribe – njihov plen mogu biti i ptice poput pataka, ali i kornjače i drugi vodeni organizmi.

Zbog sve ozbiljnije situacije, italijanska regija Lombardija odlučila je da preduzme mere za kontrolu broja ovih invazivnih predatora.

Posebno obučeni ribari biće angažovani za ciljano uklanjanje velikih primeraka, a u akciju će se uključiti i ronioci koji će pomagati u pronalaženju somova. Planirana je i upotreba specijalnih ribarskih mreža sa većim otvorima, koje bi trebalo da omoguće hvatanje džinovskih jedinki, dok bi manje domaće vrste ostale pošteđene.

Cilj akcije je da se smanji broj ogromnih somova i zaštiti prirodna ravnoteža jednog od najpoznatijih jezera u Evropi, piše travelbook.