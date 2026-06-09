Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, uhapsili su M. V. (28) iz Beograda, zbog sumnje da je organizovao više puta transport iregularnih migranata, kao i jer su pronašli automatsku pušku, koju je on, kako se sumnja, namenio migrantima.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnih dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu.

Sumnja se da je on, tokom 2025. godine, u cilju pribavljanja imovinske koristi, više puta organizovao transport iregularnih migranata od Dimitrovgrada do Beograda.

Policija je na području Dimitrovgrada pronašla automatsku pušku i 30 metaka, kao i manju količinu droge koje je, kako se sumnja, M. V. namenio iregularnim migrantima.

Operativnim radom M. V. je uhapšen u Beogradu i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Pirotu odredio mu je pritvor do 30 dana.