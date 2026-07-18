Mnogi turisti sa odmora žele da ponesu uspomenu u vidu školjke, kamena ili malo peska sa omiljene plaže, ne znajući da u pojedinim državama takvi predmeti podležu strogim propisima.

Austrijski automobilski, motociklistički i touring klub (ÖAMTC) upozorio je putnike da se pre povratka sa odmora dobro informišu o pravilima zemlje u kojoj borave, kako bi izbegli neprijatnosti na granici.

Posebno stroga pravila važe za proizvode od ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, poput slonovače, korala, tropskog drveta i pojedinih školjki.

Kazne do 80.000 evra

Trgovina ugroženim vrstama uređena je međunarodnim sporazumom CITES, koji reguliše promet hiljada biljnih i životinjskih vrsta.

Za unošenje ovakvih predmeta u Evropsku uniju neophodne su posebne izvozne i uvozne dozvole.

U suprotnom, putnicima prete kazne do 80.000 evra, a u pojedinim slučajevima moguće su i zatvorske kazne do pet godina.

Šta je zabranjeno u Grčkoj, Italiji, Hrvatskoj i Turskoj

Grčka

Iz Grčke nije dozvoljeno iznositi arheološke predmete niti kamenje prikupljeno na arheološkim lokalitetima bez dozvole Ministarstva kulture.

Italija

Na mnogim italijanskim plažama zabranjeno je uzimanje peska i školjki, a prekršiocima prete visoke kazne.

Hrvatska

Sa pojedinih hrvatskih plaža zabranjeno je odnositi zaštićene školjke i morske puževe, dok se neobrađeni tartufi mogu izvoziti samo uz posebnu dozvolu.

Turska

Izvoz antikviteta iz Turske dozvoljen je isključivo uz odobrenje nadležnog Ministarstva kulture.

Obratite pažnju i na račune

Čak i kada suveniri nisu zabranjeni, savetuje se da putnici sačuvaju račun kao dokaz o kupovini.

U suprotnom, carinski organi mogu sami proceniti vrednost robe, što može povećati iznos dažbina ili kazni.

Prilikom povratka iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, putnici avionom bez plaćanja carine mogu uneti robu vrednosti do 430 evra, dok za putovanje automobilom ili vozom limit iznosi 300 evra. Za mlađe od 15 godina dozvoljena vrednost robe je do 150 evra.

Pre nego što sa letovanja ponesete školjke, pesak, kamenje ili druge prirodne suvenire, proverite propise zemlje u kojoj boravite. Ono što izgleda kao bezazlena uspomena može vas na granici skupo koštati.

Sve više turističkih destinacija uvodi stroga pravila kako bi zaštitile prirodna bogatstva i kulturnu baštinu. Carinske kontrole zbog toga postaju sve rigoroznije, posebno kada je reč o zaštićenim vrstama i arheološkim predmetima.