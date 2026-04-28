Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u koordinaciji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su U. M. (43) iz Loznice zbog sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, kao i D. K. (23) iz okoline Paraćina, koji se tereti za krivično delo polno uznemiravanje.

Kako se sumnja, U. M. je putem interneta preuzimao, čuvao i delio materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece, dok se D. K. sumnjiči da je u direktnom kontaktu sa maloletnim licem zahtevao da mu šalje svoje eksplicitne fotografije i video snimke, pod pretnjom da će objaviti onlajn njene fotografije koje ima u posedu.

Pretresom stanova i drugih prostorija, kao i pregledom računarske opreme, pronađeno je više elektronskih uređaja, na kojima je uskladišteno više gigabajta multimedijalnog sadržaja nastalog seksualnom eksploatacijom dece.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Istovremeno, realizovano je učešće u izuzetno značajnoj Evropol akciji identifikacije žrtava, u okviru koje je Radna grupa čiji su članovi 34 stručnjaka za identifikaciju žrtava iz Evropola, Interpola i 31 zemlje sveta među kojima i Srbija, identifikovala 12 dece koja su žrtva seksualne eksploatacije. U operaciji je takođe pronađeno 204 skupa obaveštajnih podataka, koji su prosleđeni nacionalnim vlastima na dalju istragu.

Krivična dela seksualne eksploatacije dece u digitalnom okruženju ostaju jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i tužilaštva, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti usmerenih na zaštitu dece na internetu.