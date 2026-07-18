Sud u Rimu proglasio je krivim muškarca optuženog da je godinama psihički i fizički zlostavljao suprugu i troje dece, primoravajući ih da žive po strogim pravilima koja je sam nametao.

Prema navodima tužilaštva, članovi porodice morali su da jedu isključivo vegansku hranu, dok bi svaka druga namirnica koja bi se našla u kući – čak i kada je bila poklon – završavala u smeću.

Javni tužilac Vitorija Bonfanti zatražila je za optuženog kaznu od pet godina zatvora, navodeći da je porodica godinama živela u atmosferi straha i da niko nije smeo da mu se suprotstavi.

Jezive kazne za suprugu i decu

Prema presudi, muškarac nije kontrolisao samo ishranu, već i ponašanje za stolom. Zahtevao je da se obroci jedu u potpunoj tišini, a ukoliko bi deca progovorila tokom ručka ili večere, bila su kažnjavana tako što su morala sama da jedu u kupatilu.

Sud je naveo da je optuženi često reagovao agresivno, fizički i verbalno.

Decu je, kako se navodi, ostavljao na terasi obučenu samo u donji veš ili pidžamu, šamarao ih zbog sitnica poput sporijeg oblačenja, a ponekad ih držao naglavačke kada bi mu se usprotivili.

Jedna od kazni bila je i da nepomično stoje pored njegovog kreveta dok spava.

U presudi se navodi i da je uništio računar svoje ćerke i zaključao je u kuću nakon što je pročitao komentare iz njenog privatnog dnevnika.

Tukao i suprugu

Optuženi je, prema navodima suda, fizički napadao i suprugu. Kada bi pokušala da zaštiti jedno dete dok je on tukao drugo, nasilje bi usmerio i prema njoj.

Pored toga, zabranio je članovima porodice da dodiruju njegove stvari, koje je, prema sudskim nalazima, opsesivno gomilao.

Sud je zaključio da je porodica godinama bila izložena sistematskom psihičkom i fizičkom zlostavljanju.

Presuda pokazuje da sud nije sankcionisao vegansku ishranu kao takvu, već navodno višegodišnje nasilje, prinudu i kontrolu kojima su, prema utvrđenim činjenicama, bili izloženi supruga i deca.

Stručnjaci upozoravaju da porodično nasilje često uključuje različite oblike kontrole nad svakodnevnim životom članova porodice, poput ograničavanja ishrane, izolacije, kažnjavanja i psihološkog pritiska, što može ostaviti dugoročne posledice po žrtve.