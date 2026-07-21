Gradske vlasti Rijeke uvele su pojačan svakodnevni nadzor kvaliteta mora na plažama Kantrida nakon što su poslednje analize pokazale povećano mikrobiološko opterećenje.

Na jednoj od mernih tačaka kvalitet mora promenjen je iz kategorije „dobar“ u „zadovoljavajući“, a zabeležen je i povećan broj bakterije Escherichia coli.

Svakodnevne analize do kraja septembra

Kako je saopšteno, do kraja septembra svakodnevno će se sprovoditi dodatna ispitivanja pomoću brzih analiza koje omogućavaju gotovo trenutnu procenu mikrobiološkog rizika.

Iako zvanična internet stranica na kojoj se objavljuju rezultati kvaliteta mora i dalje prikazuje ocenu „odličan“ za obe plaže, iz Grada navode da ti podaci još nisu ažurirani nakon najnovijih merenja.

Šta je uzrok?

Kao mogući razlozi povećanog broja bakterija navode se priobalni izvori zagađenja, obilne padavine, problemi sa odvodnjom, kao i objekti koji još nisu priključeni na sistem javne kanalizacije.

Gradske službe ističu da pojačan nadzor ne znači automatski zabranu kupanja, već predstavlja preventivnu meru kako bi eventualno pogoršanje kvaliteta mora bilo na vreme uočeno.

Građanima upućen apel

Iz Grada Rijeke poručuju da će javnost biti blagovremeno obaveštena ukoliko bude potrebe za preporukama ili privremenim ograničenjima kupanja.

Do tada se svim kupačima savetuje da pre odlaska na plažu prate zvanična obaveštenja o kvalitetu mora.

Izvor: Fiuman.hr