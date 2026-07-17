Jedanaestogodišnja devojčica preminula je nakon što joj se kosa zaplela u usisnu mlaznicu bazena u okviru jednog kupališta u mestu Sestri Levante, u provinciji Đenova u Italiji, piše portal LaMilano.it. Tragedija, koja je potresla Italiju, podsetila je mnoge na slučaj dečaka Stefana, koji je na gotovo isti način preminuo pre tri godine u banji u Kretoneu, nadomak Rima.

Devojčica je u kritičnom stanju prevezena u Dečju bolnicu "Đanina Gaslini", nakon što je oslobođena iz usisnog sistema i nakon dugotrajnih pokušaja reanimacije.

Vest o njenoj smrti zvanično je potvrdio zdravstveni direktor Instituta "Đanina Gaslini", koji je izrazio najdublje saučešće zbog ove tragedije. Iz bolnice su saopštili da je devojčica primljena u izuzetno teškom stanju, nakon što je duže vreme bila zarobljena pod vodom u bazenu.

Od prvih sati nakon nesreće njeno stanje je bilo opisano kao krajnje kritično, uz ozbiljnu životnu ugroženost. Lekari su zadržali rezervisanu prognozu i preduzeli sve moguće medicinske mere, ali uprkos svim naporima nisu uspeli da joj spasu život.

U trenutku nezamislivog bola, roditelji devojčice pristali su na donaciju njenih organa. Bolnica je ovu odluku opisala kao čin izuzetne humanosti koji će pružiti novu nadu drugim pacijentima i njihovim porodicama.

- Cela bolnica je uz porodicu u ovom trenutku nezamislive tuge - naveli su iz Instituta Gaslini, zahvalivši roditeljima na odluci koja je, kako su istakli, "nepopunjivu prazninu pretvorila u konkretnu nadu za druge porodice".

Zaplela se kosa

Iz poštovanja prema privatnosti devojčice i njene porodice, bolnica je saopštila da neće objavljivati dodatne informacije o njenom zdravstvenom stanju niti lične podatke.

Tragedija se dogodila u sredu, 15. jula 2026. godine, u kupalištu Banji Segesta, koje se nalazi na šetalištu Deskalko u Sestri Levanteu. Devojčica se nalazila u manjem, plićem bazenu, ispred kabina za presvlačenje.

Prema prvim informacijama, koje se još proveravaju, njena kosa se zaplela u mlaznicu povezanu sa usisnim sistemom bazena. Usisna snaga bila je toliko velika da nije mogla sama da se oslobodi niti da izroni na površinu.

Tačan sled događaja biće utvrđen nakon prikupljanja izjava svedoka, tehničkog pregleda bazena i analize dokumentacije o održavanju i ispravnosti sistema.

Opasnost je prva primetila druga maloletna osoba koja je videla da devojčica ne uspeva da izroni. Odmah je podignuta uzbuna, a odrasli i zaposleni na kupalištu pritrčali su u pomoć.

Spasavanje je bilo izuzetno teško jer je kosa bila duboko uvučena u usisnu cev. Vlasnik kupališta zaronio je u bazen i makazama presekao kosu, čime je uspeo da oslobodi devojčicu.

Kada je izvučena iz vode, bila je bez svesti. Prisutni su odmah započeli reanimaciju, koja je nastavljena do dolaska ekipe Hitne pomoći.

Spasioci na kupalištu započeli su osnovne mere oživljavanja, dok je u međuvremenu pozvana hitna medicinska pomoć. Ekipe Hitne pomoći stigle su za nekoliko minuta i nastavile reanimaciju koja je trajala više od pola sata.

Nikada nije povratila svest

Zbog izuzetno teškog stanja odlučeno je da devojčica bude hitno prebačena u Dečju bolnicu Gaslini, specijalizovani centar za lečenje dece.

Najpre je vozilom Crvenog krsta prevezena iz Riva Trigoza do mesta predviđenog za preuzimanje od strane medicinskog helikoptera, kojim je potom transportovana u Đenovu.

Po prijemu u bolnicu bilo je jasno da je njeno stanje izuzetno teško. Lekarski tim odmah je započeo intenzivno lečenje, ali devojčica nakon dugog boravka pod vodom nikada nije povratila svest.

Njeno stanje ostalo je kritično tokom čitave hospitalizacije, a nakon završetka svih medicinskih procedura i testova, lekari su tokom noći proglasili smrt.

Porodica je sve vreme bila uz nju, dok je osoblje bolnice izrazilo iskreno saučešće.

Vest je duboko potresla stanovnike Sestri Levantea, poznatog turističkog mesta, kao i grada Milana, odakle porodica, prema dostupnim informacijama, potiče.

Odmah nakon nesreće na lice mesta izašli su pripadnici karabinjera i Obalske straže. Bazen je stavljen pod sudsku zaplenu kako bi se omogućilo sprovođenje tehničkog veštačenja i očuvanje svih dokaza.

Istražitelji su prikupili izjave očevidaca i svih koji su učestvovali u spasavanju devojčice. Njihovi iskazi biće upoređeni kako bi se precizno utvrdilo koliko je vremena prošlo od trenutka kada je ostala zarobljena do njenog izvlačenja iz vode.

Dečak uvučen u odvod

Posebna pažnja biće posvećena ispravnosti usisnog sistema, stanju mlaznice i eventualnim zaštitnim uređajima koji su bili ugrađeni u bazen.

Pre tri godine, na bazenu u blizini Rima, stradao je tada osmogodišnji Stefan, kada su ga pumpe za čišćenje uvukle u odvod bazena, sa kojeg je bila skinuta zaštitna rešetka. Dečaka je pokušao prvo da spasi njegov otac, a potom i drugi kupači i spasioci, koji su bezuspešno pokušavali da izvuku osmogodišnjaka iz cevi, koja je dete "progutala" do pazuha.

Jedan od spasilaca, koji su bili pod istragom zbog smrti dečaka, na saslušanju je rekao da je rešetka sa odvoda bazena namerno uklonjena, kako bi se bazen uveče brže praznio i čistio.

Alo/Telegraf

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