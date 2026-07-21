Srpski bilijar ostao je bez jednog od svojih najuspešnijih takmičara! Višestruki šampion Srbije Goran Mladenović Grga (60) preminuo je od zadobijenih teških povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Niš-Priština, u selu Visoka kod Kuršumlije!

Prema dosadašnjim informacijama, do tragedije je došlo kada je automobil BMW, sa nemačkim registarskim oznakama, iz za sada nepoznatog razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa automobilom beogradskih tablica. U silovitom sudaru povređeno je ukupno šest osoba, među kojima je bio i Mladenović. Iako je odmah zbrinut i transportovan do zdravstvene ustanove, podlegao je zadobijenim povredama.

Direktorka Doma zdravlja Kuršumlija Uranija Petrović potvrdila je za beogradske medije da je u udesu povređeno šest osoba, koje su nakon ukazane prve pomoći prevezene na dalje lečenje u Prokuplje.

O prijemu povređenih oglasio se i Zdravstveni centar Prokuplje.

- Nešto posle 18 sati u Odeljenje za prijem i zbrinjavanje hitnih stanja Zdravstvenog centra Prokuplje, sanitetskim vozilima Doma zdravlja Kuršumlija dovezeno je pet lica povređenih u saobraćajnoj nesreći. U zbrinjavanju povređenih lica učestvovao je multidisciplinarni tim specijalista urgentne medicine, hirurga, anesteziologa, radiologa, ortopeda, kao i medicinskih tehničara, koji su odmah po prijemu pacijenata preduzeli sve neophodne mere dijagnostike, lečenja i zbrinjavanja - saopšteno je iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

Kako su naveli, pacijentkinja I. M. (54) je nakon obavljenih pregleda i dijagnostike zbog težine povreda transportovana u Univerzitetski klinički centar Niš uz pratnju kompletne medicinske ekipe. Pacijent N. M. (58) zadržan je na Odeljenju hirurgije radi daljeg lečenja i praćenja, dok je B. M. (57) takođe upućena u UKC Niš na nastavak lečenja.

- Pacijentkinja nije vitalno ugrožena i transportovana je u pratnji medicinskog tehničara. Najmlađa povređena osoba F. N. (22), nakon obavljenih pregleda i dijagnostike, primljena je na Odeljenje ortopedije radi daljeg lečenja - dodali su iz Zdravstvenog centra Prokuplje.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom koja je u toku, dok je vest o smrti Gorana Mladenovića Grge potresla brojne prijatelje, sportiste i ljubitelje bilijara, koji se od višestrukog šampiona Srbije opraštaju dirljivim porukama na društvenim mrežama.

Inače, Goran Mladenović Grga je višestruki prvak države u bilijaru i profesionalno igra bilijar već godinama. Najznačajnije nagrade osvojio je 2003. u Holandiji (Predator team cup I mesto), 2005. (Evropsko prvenstvo V mesto), 2006. London,( IPT kvalifikacioni turnir I mesto), 2007. (Sv. prvenstvo Dubai IX mesto).

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