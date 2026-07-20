Dvogodišnje dete preminulo je nakon nesreće koja se u petak dogodila na Paliluli.

Prema nezvaničnim saznanjima, devojčica je bila sama u dvorištu, a u jednom momentu je pronađena u odvodnom kanalu bez svesti.Hitna pomoć je dete prevezla u bolnicu, gde su konstatovane teške telesne povrede, a dan kasnije, juče 18. jula, je preminulo.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo da telo deteta bude prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi vršenja sudsko-medicinske obdukcije.

Telegraf