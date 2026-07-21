Mika Davidović i njen suprug Željko Matić, srpski povratnici u Lušku Palanku kod Sanskog Mosta, tvrde da su fizički napadnuti i vređani na nacionalnoj osnovi. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u međuvremenu je naložilo sprovođenje istrage.

Mika Davidović navodi da se incident dogodio u ugostiteljskom objektu čiji je vlasnik, kada su, prema njenim rečima, trojica muškaraca iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta došla u vidno alkoholisanom stanju.

Kako tvrdi, napad je usledio nakon što je stala u zaštitu jedne devojke za kojom je jedan od muškaraca krenuo u toalet.

Savio mi je obe ruke, udario me nogom, bacio me na gajbe i rekao da me treba ubiti kao Slavišu Krunića, da četnici tu ne dolaze. Vređali su me i psovali na nacionalnoj osnovi. Nema šta mi nisu izgovorili - ispričala je Davidović.

Njen suprug Željko Matić tvrdi da je napadnut kada je pokušao da smiri situaciju.

Prišao sam, predstavio se kao vlasnik kuće, a on mi je rekao: "Baš mi ti trebaš" i odmah me napao borilačkim zahvatima - rekao je Matić.

Iz Policijske stanice Sanski Most saopštili su da su od oštećenih uzete izjave i da je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo.

Komandir Policijske stanice Sanski Most Mahmut Alagić izjavio je da je u početku događaj okvalifikovan kao narušavanje javnog reda i mira, ali da će policija, ukoliko tužilaštvo naloži krivičnu istragu, preduzeti sve neophodne radnje radi rasvetljavanja slučaja.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona naknadno je donelo naredbu o sprovođenju istrage zbog napada na srpske povratnike.

Načelnik opštine Sanski Most Mensur Seferović rekao je da nije ponosan zbog događaja u Luškoj Palanci i izrazio očekivanje da će policija i tužilaštvo utvrditi sve okolnosti incidenta.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak osudio je napad i pozvao nadležne institucije Federacije BiH da procesuiraju odgovorne.

Predstavnici Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH ocenili su da incident šalje uznemirujuću poruku srpskim povratnicima, navodeći da se oni zbog ovakvih događaja ne osećaju bezbedno.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti i eventualnu krivičnu odgovornost učesnika incidenta.

atvbl.rs