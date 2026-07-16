Predrag je nestao 12. jula 2026. godine u Valjevu. Poslednji put je viđen na pecanju na reci Kolubari, u blizini sela Mrčić i Beloševac. Prema rečima meštana, između 13 i 17 časova viđen je kako vozi bicikl duž reke Kolubare u pravcu Novog Naselja u Valjevu.



Predrag je visok oko 178 cm, težak oko 90 kg, ima crnu kosu i braon-zelene oči. Sa sobom nije poneo lična dokumenta niti neophodnu terapiju.





Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi u Valjevu 13. jula 2026. godine.



Ukoliko ste videli Predraga Đurđevića ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku, molimo vas da odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete broj 192.