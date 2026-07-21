Neviđena tragedija! Bojan Ć. (47) iz Zemuna poginuo je u zastrašujućoj nesreći u beogradskom naselju Mala Moštanica kada ga je udarila struja prilikom pranja automobila! Da stvar bude još tragičnija, nesreća mu se dogodila kada je bio kod svojih dobrih prijatelja u dvorištu.

Kako saznajemo, tragedija se dogodila u nedelju, u večernjim satima, oko 19 sati, u Ulici Šarčevića kraj u beogradskom naselju Mala Moštanica. Bojan Ć. je doživeo strujni udar kada je došao da obiđe svoje dobre prijatelje.

- U jednom trenutku odlučio je da opere vozilo koristeći aparat za pranje pod pritiskom, ne sluteći da će rutinski posao završiti kobno. Tada je došlo do strujnog udara, a Bojan je pao kao pokošen. Lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt - navodi izvor blizak istrazi.

Kako se nezvanično saznaje, dvorište je zbog prethodne vlage bilo natopljeno vodom, a aparat je uključio dok je stajao na mokroj travi. U tom trenutku došlo je do strujnog udara koji ga je oborio. Ljudi koji su se zatekli u kući odmah su pritrčali u pomoć i pozvali Hitnu službu Doma zdravlja Obrenovac.

Medicinska ekipa ubrzo je stigla na adresu, ali uprkos pokušajima da spasu muškarca, mogli su samo da konstatuju njegovu smrt.

Na mestu tragedije uviđaj su obavili pripadnici policije, koji su zajedno sa nadležnim službama utvrđivali sve okolnosti nesreće. Nakon pregleda tela i prikupljenih informacija, utvrđeno je da nema elemenata koji bi ukazivali na sumnjive okolnosti, već da je smrt nastupila usled nesrećnog slučaja izazvanog strujnim udarom. Zbog toga je telo Bojana Ć. oslobođeno obdukcije i predato porodici radi organizacije sahrane.

Istraga treba da rasvetli sve detalje nesreće, ali dosadašnja saznanja ukazuju da je tragediji najverovatnije doprineo spoj električnog uređaja i vlažne podloge na kojoj se nalazio nastradali muškarac. Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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