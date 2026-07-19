Žena iz Floride je uhapšena nakon što je, prema policijskim navodima, vezala svoju trinaestogodišnju ćerku za ogradu ispred kuće njene prabake i ostavila je bez hrane, vode i skloništa.

Jašira Mari Maldonado (34) iz Hajalije optužena je za zlostavljanje i zanemarivanje dece, objavili su lokalni mediji, pozivajući se na policijski izveštaj, prenosi Indeks.

Devojčica pronađena vezana za ogradu

Policija je u subotu reagovala na izveštaj o incidentu u Hajaliji. Prema izveštaju o hapšenju, policajci su razgovarali sa majkom osumnjičene, koja im je rekla da je njena ćerka ostavila trinaestogodišnjakinju vezanu za ogradu ispred kuće prabake i otišla.

Policajci su zatim otišli ​​do kuće prabake i pronašli devojčicu još uvek vezanu za ogradu. Devojčica nije povređena, prema policijskom izveštaju.

Snimci sa nadzornih kamera, prema policijskim navodima, pokazuju kako Maldonado vozi devojčicu do kuće njene prabake, omotava metalni lanac oko njenog struka i vezuje drugi kraj za ogradu kako ne bi mogla da pobegne. Zatim ju je ostavila sa rancem koji je sadržao odeću i lekove i otišla.

Prabaka je pokušala da skine lanac

Prabaka je rekla policiji da je dobila poruku od Maldonadove u kojoj joj je rečeno da je dobila otkaz. Kada je pogledala kroz prozor, videla je svoju praunuku vezanu za ogradu.

Rekla je da je pokušala da oslobodi devojčicu, ali nije uspela. Nije pozvala 911 jer se plašila da će je stanodavac izbaciti iz stana, već je umesto toga pozvala majku osumnjičene.

Prema policijskom izveštaju, devojčica je bila napolju bez hrane, vode ili skloništa od sunca. Lokalni mediji su izvestili da su temperature tog dana bile veoma visoke.

Rekla je policiji da je bila preopterećena

Maldonado je zatim odvedena u policijsku stanicu. Prema izveštaju, rekla je policajcima da je odvela ćerku u kuću svoje prabake, vezala je lancem "radi bezbednosti" i da bi je sprečila da ode.

Takođe je rekla da je ćerki ostavila ranac sa odećom, pelenama, vlažnim maramicama i lekovima, a zatim isključila telefon i vratila se kući.

Policiji je, prema izveštaju, rekla da je odlučila da ignoriše pozive, leži u krevetu i gleda televiziju. Istražiteljima je rekla da je znala da ono što je uradila "izgleda loše i da je pogrešno", ali da je bila preopterećena brigom o ćerki i da je želela pauzu.

Maldonado je uhapšena. Prema američkim medijima, kasnije je puštena uz kauciju i naređeno joj je da ne kontaktira svoju ćerku.