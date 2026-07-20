Beogradsko naselje Ovča zavijeno je u crno nakon nezapamćene porodične tragedije. Dvogodišnja devojčica preminula je dan nakon što je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, pronađena bez svesti u odvodnom kanalu u porodičnom dvorištu.

Kako nezvanično saznajemo, tragedija se dogodila u petak, 17. jula, u porodičnoj kući u naselju Ovča. U jednom trenutku devojčica je nestala roditeljima iz vidokruga, a ubrzo je pronađena bez svesti u odvodnom kanalu u dvorištu.

Roditelji su odmah pokušali da joj pruže prvu pomoć, nakon čega je hitno prevezena u Institut za majku i dete.

Prema saznanjima našeg portala, devojčica je u zdravstvenu ustanovu primljena oko 19 časova, a lekari su odmah započeli borbu za njen život.

Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, devojčica je narednog dana, 18. jula, preminula.

Nakon što je o smrti deteta obavešten dežurni javni tužilac, naloženo je pokretanje istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije. Takođe, naređena je i obdukcija tela devojčice, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Istraga je u toku i trebalo bi da rasvetli kako je devojčica dospela u odvodni kanal i da li je u ovom slučaju bilo eventualnih propusta ili drugih okolnosti koje su dovele do tragedije.