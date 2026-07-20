Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Milan Ž. pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora zbog ubistva Radovana P. u naselju Selo Rakovica u julu 2019. godine, kao i zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja.

Viši sud u Beogradu je 29. decembra 2025. godine Milana Ž. oglasio krivim za krivična dela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izrekavši mu jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina. Uz kaznu, izrečena mu je i mera bezbednosti oduzimanja prepravljenog startnog pištolja kojim je počinjen zločin.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, zločin se dogodio 11. jula 2019. godine u beogradskom naselju Selo Rakovica. Radovan P. došao je u automehaničarsku radionicu okrivljenog, nakon čega su se zajedno automobilom koji je bio na popravci odvezli u za sada nepoznatom pravcu.

Kada je zaustavio vozilo, između njih je došlo do verbalne rasprave. Milan Ž. je potom, kako je utvrdio sud, najmanje šest puta udario Radovana P. drškom prepravljenog startnog pištolja u glavu i lice, a zatim iz istog oružja ispalio šest hitaca u njegovo telo i glavu.

Od zadobijenih povreda Radovan P. je preminuo na licu mesta.

Nakon ubistva, osuđeni je telo žrtve prekrio pokošenim senom, dok je pištolj sa pet metaka sakrio u svom dvorištu.

Sud je tokom postupka utvrdio da je Milan Ž. u trenutku izvršenja dela bio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne do stepena koji bi isključio njegovu krivičnu odgovornost.

Na prvostepenu presudu žalbe su izjavili Više javno tužilaštvo u Beogradu i branilac okrivljenog.

Međutim, Apelacioni sud u Beogradu je 25. maja 2026. godine odbio sve žalbe kao neosnovane i potvrdio prvostepenu presudu, čime je kazna od 11 godina zatvora postala pravosnažna.