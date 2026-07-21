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Ukrajinske vlasti saopštile su da su ruske snage vođenim avio-bombama pogodile Zaporožje i Pavlograd, gde je, prema lokalnim zvaničnicima, poginulo više osoba, a više od deset je povređeno.

U Odesi su nastavljeni napadi, dok su ukrajinske vlasti navele da je broj poginulih u raketnom napadu na teretni brod u Crnom moru porastao na deset.

S druge strane, ruske vlasti tvrde da je Ukrajina izvela jedan od najvećih napada dronovima na Moskovsku oblast od početka rata. Prema navodima Moskve, više od 400 bespilotnih letelica bilo je usmereno ka prestonici, a u napadima su povređene osobe u Domodedovu i drugim mestima, dok su prijavljeni požari na skladištima i naftnoj infrastrukturi.

U Belgorodskoj oblasti, prema ruskim vlastima, petoro ljudi je poginulo kada je dron pogodio putnički autobus u Šebekinu.

U diplomatskoj sferi, Kremlj je pozdravio mogućnost susreta šefova diplomatija Rusije i SAD, Sergeja Lavrova i Marka Rubija, dok je Evropska unija najavila nastavak vojne i finansijske podrške Ukrajini.

Istovremeno, Generalštab Ukrajine demantovao je medijske navode o ostavci glavnokomandujućeg Aleksandra Sirskog.

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Likvidiran ukrajinski agent

Agent ukrajinskih specijalnih službi otvorio je vatru iz automatske puške „kalašnjikov“ prilikom pokušaja hapšenja kod tajnog skladišta u Tjumenju, nakon čega je likvidiran uzvratnom vatrom, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbednosti (FSB) Rusije.

Prema navodima FSB-a, u Tjumenju je, u saradnji sa Istražnim komitetom, sprečena protivpravna aktivnost državljanina Rusije koji je, kako se tvrdi, pripremao diverzantsko-teroristički napad na jedno od ključnih preduzeća u Uralskom federalnom okrugu.



„Prilikom hapšenja zatečen je na licu mesta i otvorio je vatru iz automatskog oružja na pripadnike specijalnih jedinica FSB-a. Usled uzvratne vatre je neutralisan. Među pripadnicima policije i civilnim stanovništvom nije bilo povređenih. Operativno-istražna grupa koja je stigla na lice mesta pronašla je i zaplenila automatsku pušku 'kalašnjikov', municiju i komponente za izradu improvizovane eksplozivne naprave“, navodi se u saopštenju.

Ukrajinska vojska pravi zaobilaznicu oko Harkova

Ukrajinske snage počele su da grade utvrđenja u području obilaznice oko Harkova, saopštili su Sputnjiku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura.

„Za pripremu odbrane regionalnog centra u okviru 23. inženjerijsko-pozicionog puka Oružanih snaga Ukrajine formiran je poseban bataljon, čiji su pripadnici započeli izgradnju utvrđenja“, rekao je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, ukrajinska komanda polazi od pretpostavke da bi ruske snage u srednjoročnom periodu mogle da stignu do administrativnih granica Harkova.

Na harkovskom i sumskom pravcu dejstvuje ruska grupacija „Sever“. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, tokom protekla 24 časa likvidirano je više od 145 pripadnika ukrajinskih snaga, uništeno jedno borbeno oklopno vozilo, 15 automobila i tri artiljerijska oruđa.

Ruska vojska nastavlja da sprovodi zadatak koji je postavio predsednik Rusije o formiranju bezbednosne tampon-zone radi zaštite pograničnih regiona.

Eksplozije širom Ukrajine

U Harkovu su odjeknule eksplozije, javljaju mediji.

Tokom noći čule su se detonacije i u Sumiju i u Odesi.

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da ruske snage prilikom izvođenja udara koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Kinezi povređeni u napadu na Moskvu

Tri kineska državljanina povređena su tokom napada dronom na Moskvu za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu, preneo je danas Rojters, pozivajući se na kineske državne medije.

Kineska ambasada u Rusiji saopštila je da se dve povređene osobe nalaze na lečenju u lokalnoj bolnici i da su stabilno, bez povreda opasnih po život, preneo je Rojters. Treća osoba zatražila je da bude otpuštena kako bi nastavila lečenje u Kini.

Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mere radi lečenja povređenih, kao i zaštite bezbednosti i imovine kineskih državljana.

Prema navodima kineskih medija, troje kineskih državljana nalazi se među ukupno 10 osoba povređenih u napadu koji je izveden u nedelju uveče i ponedeljak ujutru.