Hrvati i dalje ne mogu da prebole paradu u Parizu i čast koja je ukazana predsedniku Vučiću i Srbiji.

Ono što posebno mori Hrvate je savezništvo Francuske i Srbije.

Milanović je rekao da ne bi pristao da prisustvuje događaju na kojem hrvatski predstavnici sede iza predsednika Srbije. Upitao je kakva je to parada i po kom kriterijumu je organizovan raspored zvanica, navodeći da, ukoliko je reč o evropskoj manifestaciji, skupu „Koalicije voljnih“ ili događaju u okviru NATO-a, smatra da Vučić nije trebalo da bude ispred hrvatskog premijera.

Prema njegovim rečima, jedino objašnjenje vidi u, kako je naveo, „posebnom odnosu između Francuske i Srbije“.

"Oni neka idu po paradama i sede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao. Kakva je to bila parada? Šta je tu bio forte? Ne može Vučić da sedi iza Plenkovića. Ako se složimo da je to evropska parada, onda ne može tamo sediti. Ako je to koalicija voljnih opet ne može. Ako je to NATO, opet ne može Plenković da sedi iza Vučića. Ovde se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije", prenosi Dnevnik.hr.