U porodičnom stanu u Ulici 27. marta broj 36 u Beogradu pronađeno je telo Snežane F., stare oko 40 godina. Prema prvim rezultatima istrage, žena je sebi nožem isekla vrat.

Njeno telo u lokvi krvi, u kadi pronašao je suprug. Snežana je sa mužem živela na šestom spratu solitera, a komšije koje su je poznavale bile su iznenađene vešću da je digla ruku na sebe.

U zgradi od 17 spratova niko nije hteo da komentariše tragičan događaj. Ekipa Hitne pomoći oko 11.40 časova konstatovala je smrt, a policija i forenzičari su nakon toga obavili uviđaj.

Do tragedije došlo 2014. godine.

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