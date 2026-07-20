Muškarac star oko 50 godina teško je povređen danas u naselju Bečmen kod Beograda, nakon što je tokom izvođenja radova pao sa krova crkve. Od siline pada ostao je bez svesti, a hitno je prevezen u bolnicu.

Nesreća se dogodila pod još nerazjašnjenim okolnostima, kada je muškarac, koji je prema prvim informacijama majstor angažovan na radovima, pao sa krova crkvenog objekta.

Kako saznaje Kurir, povređeni je nakon pada ostao bez svesti.

Na mesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja mu je ukazala prvu pomoć, a potom je u teškom stanju transportovan u Urgentni centar.

Muškarac je zadobio teške telesne povrede, a kada je ekipa Hitne pomoći stigla, zatečen je bez svesti. Reč je o majstoru koji je izvodio radove na krovu crkve - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do pada. Sve okolnosti nesreće biće utvrđene istragom.