U toku je potraga na reci Savi u području Okunšćaka u opštini Rugvica u Hrvatskoj za trojicom stranih državljana koji su, prema dostupnim informacijama, u nedelju oko 16 časova ušli u reku, a zatim nestali.

Vatrogasna jedinica Rugvica učestvuje u potrazi zajedno sa nadležnim službama, a dobrovoljna vatrogasna jedinica pozvala je građane da pomognu ako imaju korisne informacije.

- Molimo sve građane koji su ih videli ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u potrazi da nas kontaktiraju ili obaveste policiju na 192, Centar 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći - saopštila je Vatrogasna jedinica Rugvica.

Okolnosti nestanka još nisu poznate, a potraga za trojicom muškaraca je još uvek u toku, prenose hrvatski mediji.

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