Mnogi zamišljaju da će prosidba biti savršeno isplaniran trenutak koji će pamtiti celog života. Međutim, Alisa Vanderkrujsen i njen suprug Brajan dokazali su da upravo neočekivane situacije mogu da stvore najlepše uspomene.

Njihov snimak sa TikToka pregledan je milionima puta, a razlog nije luksuzna dekoracija ili skup prsten, već trenutak koji niko nije mogao da predvidi.

Samo nekoliko koraka delilo ju je od prosidbe

Brajan je mesecima planirao iznenađenje. Dok je Alisu tokom dana držao podalje od kuće, porodica i prijatelji uređivali su dvorište ružičastim ćebadima, balonima i romantičnom dekoracijom.

Pošto su tog dana već organizovali proslavu Noći veštica, Alisa nije ni posumnjala da se sprema prosidba.

Tek kada je stigla kući i ugledala potpuno drugačije uređeno dvorište, shvatila je da se događa nešto posebno.

Jedan korak promenio je sve

Uzbuđeno je krenula ka mestu gde ju je čekao Brajan, ali je na mokroj travi izgubila ravnotežu i završila pravo u blatu.

Samo nekoliko sekundi ranije oduševljeno je izgovorila: "O, moj Bože!", ne sluteći da će već u sledećem trenutku pasti.

Iako je moglo da pokvari ceo plan, dogodilo se upravo suprotno.

"To je naš najlepši nesavršeni trenutak"

Alisa je kasnije priznala da će se tom trenutku smejati do kraja života.

Za magazin People rekla je da je upravo taj pad postao njihov "najlepši nesavršeni trenutak", jer je pokazao da ljubav ne mora da bude savršena da bi bila nezaboravna.

Snimak je ubrzo postao viralan, a hiljade ljudi u komentarima napisale su da je upravo spontana nezgoda učinila ovu prosidbu mnogo lepšom od pažljivo režiranih scena koje se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama.

Njihova priča još jednom potvrđuje da najvrednije uspomene često nastanu onda kada stvari ne krenu baš onako kako smo planirali.