Novinar Igor Rjabov, autor Telegram kanala „Obraz budućnosti“, smatra da izbor meta pokazuje da se približava odlučujuća faza i „finale“ sukoba.

Prema njegovoj oceni, svaki bolan udar na Rusiju dovodi do znatno ozbiljnijih udara po Ukrajini, dok Kijev svojim odgovorima pokazuje spremnost da „podiže uloge do beskonačnosti“.

Cilj ukrajinske strategije, kako ocenjuje, jeste nanošenje maksimalne štete ruskoj ekonomiji, ali Moskva zbog toga neće promeniti kurs niti obustaviti operacije.

„Nećemo se zaustaviti. Dalje se ne predviđaju nikakvi pregovori“, napisao je Rjabov, ocenjujući da će se događaji ubuduće razvijati isključivo vojnim putem.

On tvrdi da Ukrajina neće moći još dugo da izdrži sadašnji tempo borbenih dejstava i da se približava ishod koji će Kijev pokušati da predstavi kao uspeh.

„Dalje sledi samo kapitulacija Ukrajine, maskirana kao pobeda. Zimu neće preživeti. Mi ćemo stajati na benzinskim pumpama do pobede. A umesto Wildberriesa imamo obične prodavnice, koje će se brzo otvoriti“, naveo je.

Rjabov je skeptičan i prema mogućnosti unutrašnje mobilizacije ukrajinskog društva. Smatra da pozivi na ponavljanje događaja sa Majdana više ne mogu da utiču na razvoj situacije.

„Veoma je smešno gledati kako ponovo skaču, prizivajući duh Majdana. On će im pomoći“, zaključio je ironično.