Tela Slavoljuba M. (47) i njegove nevenčane supruge Brankice A. (41) iz Vranjske Banje pronađena su u dvorištu porodične kuće pre šest godina. Oboje su ubijeni iz vatrenog oružja, a njihov ubica do danas nije otkriven.

Zločin koji je potresao naselje Ćosiki dogodio se u noći između 19. i 20. jula 2020. godine.

Tela supružnika pronašao je Brankičin otac, koji je tog jutra došao do kuće jer se njegova ćerka nije pojavila na poslu, a nije odgovarala ni na telefonske pozive.

Tokom uviđaja utvrđeno je da je ubica ispalio devet hitaca, najverovatnije iz lovačke puške. Većina metaka pogodila je Slavoljuba, dok je Brankica ubijena jednim hicem u slepoočnicu.

Od samog početka istrage pojavile su se različite pretpostavke o motivu zločina. Spekulisalo se da je Slavoljub navodno bio meta zbog dugova i odnosa sa zelenašima, dok se za Brankicu verovalo da je stradala jer je mogla da prepozna ubicu.

Ipak, za takve tvrdnje tokom istrage nisu pronađeni dokazi.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju navode da, uprkos brojnim veštačenjima i preduzetim merama, izvršilac još nije identifikovan.

Do sada provedenim veštačenjima, po naredbama ovog tužilaštva, kao i operativno-tehničkim merama i radnjama koje je sprovela Policijska uprava Vranje, nije otkriven izvršilac ovog krivičnog dela. Policija i dalje radi na rasvetljavanju slučaja - saopšteno je iz tužilaštva.

Istog dana kada je zločin otkriven, Više javno tužilaštvo u Vranju donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv NN izvršioca zbog krivičnog dela teško ubistvo.

Tokom istrage urađena su brojna veštačenja, među kojima balističko, DNK, analiza telefona i druga fizičko-hemijska veštačenja. Saslušani su i brojni svedoci, ali odgovor na pitanje ko je ubio Slavoljuba i Brankicu još nije pronađen.

Komšije ubijenih su nakon zločina pričale da veruju da je Slavoljub poznavao ubicu, kao i da je Brankica možda ubijena jer se našla na mestu zločina i mogla da bude svedok.

Predmet se i dalje vodi protiv NN izvršioca, a porodica i šest godina kasnije čekaju da saznaju ko je odgovoran za ovaj zločin.

Informer