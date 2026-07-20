Stari svadbeni običaj pretvorio se u jedan od najzabavnijih trenutaka sa venčanja kada mlada nije uspela da razbije tanjir na kućnom pragu. Posle nekoliko bezuspešnih pokušaja, u pomoć joj je pritekao mladoženja, a njegov potez izazvao je smeh i aplauz okupljenih gostiju.

Snimak je objavljen na društvenoj mreži X uz tvrdnju da je nastao na venčanju u Turskoj, iako tačna lokacija i identitet mladenaca nisu potvrđeni.

Mlada pokušavala, ali tanjir nije pucao

Na početku snimka vidi se mlada ispred ulaznih vrata, dok joj svatovi objašnjavaju kako treba da udari tanjir o prag kako bi ga razbila.

Iako je pokušala nekoliko puta, tanjir je ostajao čitav. Okupljeni su je bodrili, smejali se i davali joj savete, ali joj ovaj tradicionalni zadatak nikako nije polazio za rukom.

Kada je postalo jasno da bi pokušaji mogli još dugo da traju, mladoženja je prišao, uzeo tanjir i jednim sigurnim udarcem ga razbio.

Njegov potez odmah je izazvao osmeh kod mlade, dok su gosti reagovali aplauzom i veselim povicima.

„E, to je zet“

Video je ubrzo privukao pažnju korisnika društvenih mreža, a mnogima se dopao način na koji je mladoženja reagovao.

Korisnici su u komentarima pohvalili njegovu spremnost da pomogne i kroz šalu istakli da je par već pokazao kako će funkcionisati u zajedničkom životu.

„E, to je zet! Bravo zetu“, „Već su počeli da rešavaju probleme zajedno“ i „Ovako izgleda pravi tim“, neki su od komentara koji su se pojavili ispod snimka.

Iako je običaj trebalo da bude samo deo svadbene zabave, ovaj mali trenutak mnogima je postao simbol podrške i zajedništva između mladenaca.