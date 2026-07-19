Baka (82) pala u kadu i nije mogla da ustane iz nje 9 dana: Preživela zahvaljujući neverovatnoj snalažljivosti

Sve se dogodilo kada je Džoan krenula iz kupatila ka spavaćoj sobi. Tom prilikom se saplela, povukla zavesu tuša, a šipka ju je udarila prilikom pada. Zbog povreda i jakih bolova nije uspela da se podigne iz kade i izađe.

Preživela jer je pila vodu

Dani su prolazili, a starica je ostala zarobljena u istom položaju. Ipak, nije odustala. Uspela je da nogom otvori slavinu, a zatim da prska vodu po licu kako bi mogla da pije i tako preživi.

Njeni pokušaji da dozove pomoć nisu urodili plodom. U kući je bila samo njena mačka Fibi, koja se nalazila sa druge strane vrata. Džoan nije imala decu i nije radila, zbog čega niko nije odmah primetio da joj je potrebna pomoć.

Brat i komšije je spasili

Njen brat Bil Lesko, počeo je da brine da se nešto nije desilo njegovoj sestri - nakon što se ona danima nije javila.

Pošto je živeo oko pet sati udaljen od njene kuće, odlučio je da kontaktira komšije i zamoli ih da provere da li je sve u redu.

Komšije su mu rekle da je njen automobil i dalje u dvorištu, ali da nisu primetili nikakvo kretanje u kući. Nakon toga Bil je pozvao kancelariju šerifa okruga Hejvud i zatražio da policija proveri njeno stanje.

Lekari utvrdili da je bila u veoma teškom stanju

Kada su policajci stigli do kuće, pronašli su Džoan polusvesnu u kadi i odmah je prevezli u bolnicu.

Lekari su utvrdili da je žena bila u veoma teškom stanju. Bila je ozbiljno neuhranjena, teško dehidrirana i imala je rane od dugotrajnog ležanja, jer je devet dana provela u istom položaju.

Nakon što je dobila potrebnu medicinsku pomoć, uključujući infuzije i tečnu ishranu, Džoan je prebačena u rehabilitacioni centar u obližnjem Vejnsvilu, gde je nastavila oporavak.