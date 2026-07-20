Tri pripadnika Žandarmerije povređena su kada je službeno vozilo kojim su se prevozili sletelo sa kolovoza u mestu Ljubić kod Knića. O okolnostima nezgode obavešteno je nadležno tužilaštvo.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u nedelju, 19. jula, oko 18 časova, u mestu Ljubić kod Knića, kada je službeno vozilo Žandarmerije iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza.

Kako je potvrđeno za Tanjug u Policijskoj upravi u Kragujevcu, u nezgodi su povređena tri pripadnika Žandarmerije.

Nakon izvršenih provera utvrđeno je da vozač službenog vozila nije imao alkohola u organizmu.

O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu, koje će zajedno sa policijom utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode.