U jeku neviđenih ustaških zločina nad srpskim stanovništvom februara 1942. godine, Osnovna škola „Đura Jakšić“ u Šargovcu, kod Banje Luke, postala je svedok nepojmljivog užasa. Toga 7. februara, u isto vreme kada su hiljade Srba klane u Drakuliću, Motikama i Šargovcu, u zidovima škole je počinjen masovni pokolj 52 srpska učenika, delo notornog fra Miroslava Filipovića i njegovih ustaša.

Dok je trajao redovan čas, u učionicu je iznenada upao fratar Miroslav Filipović, predvodeći 12 ustaša. Učiteljica Dobrila Martinović, čije je svedočanstvo zabeležio Lazar Lukajić, prepoznala je Filipovića. Obučen u novu ustašku uniformu, fratar je zatražio od učiteljice da mu dovede jedno srpsko dete. Nesluteći kakav horor sledi, učiteljica je izvela devojčicu Radojku Glamočanin. Učiteljica je izabrala lepoliku i milu Radu, koja se uvek isticala svojim učenjem i ponašanjem, misleći da učenica treba nešto da odrecituje, kakav je bio običaj kada bi na čas dolazio neki od zvaničnika.

Ono što je usledilo, prevazilazi granice ljudske okrutnosti. Fratar Filipović je devojčicu nežno podigao na katedru i zatim je, polako i jezivo smireno, zaklao pred očima ostale dece, učiteljice i ustaša. U učionici je nastala vriska, panika i urlanje užasnute dece. Filipović se tada obratio svojim ustašama rečima: „Ustaše, ovo ja u ime Boga pokrštavam ove izrode, a vi slijedite moj put. Ja prvi primam sav grijeh na moju dušu, a vas ću ispovjediti i razriješiti svih greha.“

Nakon toga, Filipović je naredio učiteljici da svu srpsku decu izvede u školsko dvorište. Isto naređenje dao je i učiteljici Mari Tunjić u drugoj učionici. U dvorištu, na utabanom snegu, ustaše su formirale krug, a Filipović je naredio deci da trče pored njih. „Kako koje djete naleti, ustaša ga prikolje i izmrcvari. I sve tako dok sva djeca nisu poklana“, stoji u svedočanstvu učiteljice Martinović.

Ovaj brutalni zločin, u kojem je 52 srpskih učenika zverski ubijeno, bio je deo šireg plana isplaniranog dan ranije u rimokatoličkom samostanu na Petrićevcu, uz prisustvo Viktora Gutića, Ferde Stilinovića i sveštenika Miroslava Filipovića. U samom pokolju, pored elitnog „Poglavnikovog telesnog bataljona“, učestvovale su i lokalne ustaše i saučesnici iz Šargovca, među kojima su identifikovani Ivan Jurić, Viktor Nanuta, Marko Golub i Ilija Golub, koji su aktivno učestvovali u ubistvima 89 ljudi u 22 srpska doma.

Masakr u šargovačkoj školi ostaje trajno svedočanstvo o genocidnoj ideologiji NDH i sposobnosti ljudskog bića za najgore oblike zla.