Viši sud u Podgorici pravosnažno je osudio Podgoričanina I.M.(45) na pet godina zatvora zbog obijanja aparata sa grickalicama i slatkišima u Institutu za bolesti dece, prenose TV Vijesti.

Na ovaj način potvrđena je presuda koju je prethodno doneo Osnovni sud.



Viši sud je u martu kao neosnovanu odbio žalbu okrivljenog i njegovog advokata.

Ipak, Viši sud je ocenio da je u slučaju krađe proizvoda iz aparata vrednih 235 evra, Osnovni sud pravilno primenio zakon i zbog ranije osuđivanosti okrivljenog zakonito izrekao kaznu iznad polovine propisanog raspona za ovo krivično delo.