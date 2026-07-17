Svakog leta na jadranskim plažama vodi se dobro poznata borba za najbolja mesta uz more. Mnogi turisti ustaju rano kako bi ostavili peškir ili prostirku i tako "rezervisali" deo plaže za ostatak dana. Međutim, jedan posetilac u crnogorskom letovalištu Pržno odlučio je da ode korak dalje i svojim potezom postane prava internet senzacija.

Na popularnoj Instagram stranici „Podgorički vremeplov“ pojavio se snimak koji je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara. Na njemu se vidi kako je jedan turista, umesto uobičajenog peškira ili prostirke, na plaži ostavio – tepih.

Ovaj nesvakidašnji prizor izazvao je iznenađenje među kupačima, ali i pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Mnogi su kroz šalu komentarisali da ovakav način čuvanja mesta do sada nisu videli.

Jedan od najzapaženijih komentara glasio je: „To se Aladin parkirao“, aludirajući na čuveni leteći ćilim iz bajki. Drugi su se našalili da bi prizor bio potpun kada bi turista doneo još fotelju, sto ili čak kompletan dnevni boravak na plažu.

Ipak, pored brojnih duhovitih komentara, bilo je i onih koji smatraju da ovakva praksa predstavlja problem koji se ponavlja iz godine u godinu na mnogim letovalištima.

Pojedini korisnici društvenih mreža istakli su da bi nadležni trebalo da uklanjaju peškire, prostirke i druge predmete koji satima stoje bez vlasnika, kako bi svi posetioci imali jednake šanse da pronađu slobodno mesto uz more.

„Sve rekvizite koji ostanu bez nadzora trebalo bi ukloniti“, napisala je jedna korisnica, smatrajući da bi se tako sprečile svakodnevne rasprave među kupačima.

Iako nije poznato da li je vlasnik tepiha zaista uspeo da sačuva svoje mesto na plaži, jedno je sigurno – njegov potez postao je jedna od najzanimljivijih letnjih priča i nasmejao je hiljade ljudi širom regiona.