Na pojedinim privatnim plažama u Italiji ovog leta vodi se žustra rasprava o pravilima koja se odnose na unošenje hrane. Povod za polemiku bila je praksa pojedinih koncesionara da gostima ne dozvoljavaju da ispod iznajmljenih suncobrana jedu obroke koje su poneli od kuće.

Takva pravila izazvala su brojne reakcije javnosti i pokrenula pitanje gde prestaju ovlašćenja vlasnika privatnih plaža, a gde počinju prava gostiju koji su već platili korišćenje ležaljki i suncobrana.

Majka dvoje dece upozorena zbog domaćih sendviča

Rasprava je dodatno dobila na značaju nakon događaja u primorskom gradu Vieste, u italijanskoj pokrajini Pulja, gde je 35-godišnja majka dvoje dece upozorena jer je na plažu unela sendviče pripremljene kod kuće.

Kako je ispričala za italijanski list Korijere dela Sera, njena porodica redovno plaća korišćenje plaže, ali svakodnevni obroci u restoranu predstavljaju veliki finansijski izdatak.

Objasnila je da na plaži na kojoj borave nije dozvoljeno unošenje hrane sa strane, zbog čega sendviče stavlja u torbu i deca ih jedu tokom šetnje uz more ili na obali.

Prema njenim rečima, jedan sendvič košta oko pet evra, pa bi samo za četvoročlanu porodicu taj trošak iznosio 20 evra, bez uračunatih pića i sladoleda.

Gosti smatraju da plaćanje ležaljki ne podrazumeva obaveznu kupovinu hrane

Sličan stav iznela je i Beatriče Bordo, koja je za britanski Gardijan govorila o iskustvu sa jedne privatne plaže u pokrajini Lacio.

Ona je navela da je za sezonski zakup dve ležaljke i suncobrana izdvojila 850 evra, ali da ne smatra da je zbog toga obavezna da svakog dana ruča u restoranu koji posluje u okviru plaže.

Kako kaže, redovno kupuje kafu, sladoled i druga osveženja u plažnom baru, ali svakodnevni ručak za porodicu predstavlja dodatni trošak koji ne želi ili ne može da priušti.

Vlasnici plaža tvrde da problem nisu sendviči već velike količine hrane

Sa druge strane, predstavnici privatnih kupališta ističu da zabrane nisu usmerene protiv gostiju koji pojedu sendvič, već protiv onih koji na plažu donose kompletne obroke.

Predsednik udruženja koncesionara Assoturismo Capitanata, Nikola Ranjo, rekao je da pojedini posetioci sa sobom donose testeninu, kuvana jela, voće, kolače i razna pića, što, prema njegovim rečima, otežava održavanje higijene i čistoće.

On smatra da privatne plaže ulažu značajna sredstva u spasilačke službe, restorane, održavanje prostora i bezbednost gostiju, zbog čega imaju pravo da propišu određena pravila ponašanja.

Udruženja potrošača ukazuju da su najveći problem visoke cene

Predstavnici organizacija za zaštitu potrošača smatraju da se pažnja javnosti usmerava na pogrešnu temu.

Predsednik udruženja Adiconsum Pulja, Emilio Di Konca, ocenio je da većina gostiju ne organizuje piknike niti priprema obroke na plaži, već sa sobom nosi jednostavan ručak poput sendviča ili voća.

Prema njegovim rečima, glavni razlog zbog kojeg porodice donose hranu od kuće jesu sve više cene turističkih usluga. On navodi da su poslednjih godina poskupeli zakup ležaljki i suncobrana, ali i piće, sladoled i sendviči koji se prodaju na plažama.

Predsednik pokrajine Pulja jasno poručio: Hrana od kuće ne može biti zabranjena

Rasprava je postala toliko intenzivna da se u nju uključio i predsednik italijanske pokrajine Pulja Antonio Dekaro.

On je podsetio da važeći regionalni propisi dozvoljavaju posetiocima da na plaže, uključujući i one kojima upravljaju privatni koncesionari, donose sopstvenu hranu i piće.

„Niko ne može da vam zabrani da jedete ono što ste poneli od kuće. More je zajedničko dobro i ne sme postati luksuz“, poručio je Dekaro.

Njegova izjava dodatno je podstakla raspravu koja se ovog leta vodi širom Italije, a u čijem su središtu sve češća pitanja o rastu troškova letovanja, pravima turista i granicama koje privatni upravljači plaža mogu da postavljaju svojim gostima Dnevno.hr.