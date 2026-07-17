Ovo je samo prvi let koji će danas biti realizovan, piše Blic.

U koordinisanoj akciji Vlade Srbije, Ministarstva zdravlja i Ministarstva spoljnih poslova prvim letom je prevezeno četvoro pacijenata, dok će narednim letom doputovati još toliko povređenih u jezivoj saobraćajnoj nesreći.

Na lečenju u Podgorici zbog stanja povreda ostaje povređeni dečak, koji nije u stanju da putuje.

Generalni direktor UKC-a Milan Lazarević formirao je medicinski tim od deset lekara, različitih specijalnosti, u skladu sa potrebama povređenih sugrađana, prenosi TV Zona.

Povređeni će biti prevezeni u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde će se nastaviti adekvatna nega i rehabilitacija.

Nesreća se dogodila 12. jula na magistralnom putu Kotor - Nikšić, kada se prevrnuo minibus koji je prevozio hodočasnike iz Srbije sa povratka iz Manastira Ostrog.

U tragediji je poginula 21-godišnja devojka iz Niša, dok je 16 putnika povređeno, među kojima i više dece. Zbog njene smrti u Nišu je 15. jul proglašen za Dan žalosti.

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