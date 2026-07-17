Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su pet pripadnika kriminalne grupe koji su, kako se sumnja, u jednoj laboratoriji u Batajnici proizvodili opojnu drogu marihuanu u veštačkim uslovima.

Uhapšeni su B. C., D. P., S. K., N. V. i D. Đ.

U laboratoriji droge je otkriveno oko 1.700 biljaka opojne droge marihuana, kao i celokupna oprema za proizvodnju droge u veštačkim uslovima. Droga je otkrivena u jednom hangaru.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.