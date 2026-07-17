Državna lutrija Srbije izdala je hitno upozorenje građanima nakon što su se pojavili lažni internet sajt i mobilna aplikacija koji neovlašćeno koriste ime i identitet ove kompanije. Iz DLS navode da je reč o prevari i apeluju na građane da budu posebno oprezni prilikom uplata putem interneta.

Kako je saopšteno, nepoznata lica zloupotrebila su ime, logo, igre i kompletan vizuelni identitet Državne lutrije Srbije kako bi kreirala lažni kazino koji nema nikakve veze sa zvaničnom kompanijom.

Lažni sajt i aplikacija

Iz Državne lutrije Srbije upozoravaju da internet stranica i mobilna aplikacija pod nazivom „Državna lutrija Srbije kazino“ nisu deo njihove ponude i predstavljaju protivzakonitu zloupotrebu identiteta kompanije.

„DLS obaveštava pre svega svoje igrače, ali i celokupnu javnost, da su nepoznata lica neovlašćeno i protivzakonito zloupotrebila ime Državne lutrije Srbije, logo, igre i vizuelni identitet kompanije“, navodi se u saopštenju.

Građani upozoreni da ne uplaćuju novac

Kompanija je naglasila da je slučaj prijavljen nadležnim državnim organima i da se preduzimaju sve raspoložive mere kako bi se sprečila dalja zloupotreba.

Istovremeno, građanima je upućen jasan apel da ne vrše nikakve uplate preko sporne internet stranice ili aplikacije, jer postoji opasnost od finansijske prevare i zloupotrebe ličnih podataka.

Koristite samo zvanične kanale

Iz Državne lutrije Srbije podsećaju da se njihove onlajn igre mogu igrati isključivo preko zvaničnog sajta, dok su uplate moguće i na ovlašćenim prodajnim mestima širom Srbije. Građanima se savetuje da pažljivo proveravaju internet adrese i izbegavaju sumnjive aplikacije koje koriste ime poznatih kompanija.

Poslednjih godina zabeležen je rast broja internet prevara u kojima se zloupotrebljavaju imena velikih kompanija, državnih institucija i poznatih brendova kako bi se građani naveli da ostave lične podatke ili uplate novac na lažne platforme. Stručnjaci zato savetuju dodatni oprez prilikom korišćenja usluga na internetu.