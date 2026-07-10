Naizgled bezazlena navika turista da na plažu ponesu sendvič ili užinu od kuće izazvala je pravu buru u Italiji. Rasprava se vodi u regiji Apulija, gde su pojedini upravnici privatnih kupališta izrazili nezadovoljstvo zbog gostiju koji ne koriste ugostiteljske objekte u okviru plaža, već sa sobom donose hranu.

Tema je ubrzo postala jedna od glavnih u italijanskim medijima, a u raspravu su se uključili političari, ugostitelji i brojni građani.

Turisti kažu da imaju pravo na svoj sendvič

Predsednik regije Apulija Antonio Dekaro otvoreno je stao na stranu turista. On smatra da svako ko plati ulazak na privatno kupalište, kao i suncobran i ležaljke, ima puno pravo da pojede sendvič ili drugu hranu koju je poneo od kuće.

Kako je istakao, more je javno dobro i niko ne bi trebalo da ograničava način na koji ga ljudi koriste, posebno imajući u vidu da su cene ležaljki i suncobrana poslednjih godina značajno porasle.

Prema njegovim rečima, nije opravdano očekivati da gosti moraju dodatno da troše novac u restoranu ili baru samo zato što borave na privatnom kupalištu.

Ugostitelji imaju drugačiji stav

Sa druge strane, deo vlasnika plaža smatra da ovakva praksa direktno ugrožava njihovo poslovanje.

Pojedini su čak uporedili donošenje sopstvene hrane sa unošenjem pića u noćni klub, tvrdeći da takvo ponašanje nije fer prema ugostiteljima koji posluju na plaži.

Ipak, mnogi pravnici i komentatori smatraju da ovo poređenje nije potpuno ispravno.

Plaže jesu privatne, ali more nije

Kako navode italijanski mediji, privatna kupališta posluju na javnoj obali koju su dobila u zakup. To znači da imaju pravo da pružaju određene usluge, ali ne postaju vlasnici plaže niti mogu da odlučuju kako će posetioci koristiti javni prostor, ukoliko pritom ne ugrožavaju druge.

Rasprava se u međuvremenu proširila i na druge delove Italije, uključujući Sardiniju, gde pojedini stručnjaci poručuju da koncesije treba da služe boljoj organizaciji plaža, a ne ograničavanju prava turista.

Zbog toga pitanje ostaje otvoreno – da li bi gost koji je već platio ležaljku i suncobran trebalo da ima pravo da pojede sendvič koji je poneo od kuće ili bi morao da hranu kupuje isključivo u objektima na plaži?