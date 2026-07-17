Jeziv slučaj iz istočnog Londona šokirao je javnost nakon što su dvojica sedamnaestogodišnjaka izazvala požar u poznatom restoranu u naselju Gants Hil, polivajući benzinom pod, nameštaj i goste, a zatim izazvali vatrenu stihiju.

Incident se dogodio 22. avgusta prošle godine, kada su maloletnici, čiji identitet ne može biti objavljen zbog njihovih godina, ušli u restoran naoružani mačetama i počeli da prete gostima. Prema navodima istrage, polili su unutrašnjost lokala benzinom, kao i pojedine osobe koje su se nalazile unutra, a zatim zapalili prostor i pobegli.

U napadu su dve osobe zadobile povrede opasne po život, dok je više gostiju pretrpelo teške povrede. Jedan od svedoka tada je ispričao da je video muškarca sa teškim opekotinama, kojem se koža „ljuštila“ sa tela.

Prema policijskim informacijama, dvojica mladića su prethodno stigla u Barkingsajd ukradenim automobilom „tojota prajus“. Jedan od njih je otišao do benzinske pumpe, gde je ukrao nekoliko kanistera goriva, nakon čega su se uputili ka restoranu.

Istražitelji su uspeli da ih pronađu zahvaljujući tragovima koje su ostavili, uključujući ukradeno vozilo i mobilne telefone. Nakon sedmonedeljnog suđenja, proglašeni su krivim za podmetanje požara sa namerom ugrožavanja života i posedovanje opasnog oružja.

Iako je slučaj detaljno istraživan, motiv napada nije utvrđen. Tužilaštvo nije pronašlo dokaze da je zločin bio povezan sa ličnom osvetom ili drugim konkretnim razlogom.

Sud će odluku o kazni doneti nakon izricanja presude, a slučaj je izazvao brojne reakcije javnosti zbog brutalnosti napada i činjenice da su u trenutku izvršenja dela osumnjičeni imali samo 17 godina.

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