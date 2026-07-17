U Kijevu su ljudi na protest došli čak i sa kućnim ljubimcima, aktivisti nose transparente sa različitim porukama, među kojima je i "Podržavam Fedorova", "Vratite Fedorova", "Snažnoj zemlji potrebni su snažni ljudi" i skandiraju: "Sirskog u penziju", "Fedorov je ministar odbrane Ukrajine" i druge parole, prenosi Ukrinform.

Deo učesnika nosi i žuto-plave balone.

U centru Harkova od 9 časova ujutru traje skup podrške bivšem ministru odbrane Mihailu Fedorovu, na kome se okupilo oko stotinak ljudi.

Oni nose transparente sa porukama na kojima između ostalog piše: "Možda treba da se rešimo sovjetskog mentaliteta, a ne inovacija", "Slušajte narod", "Vratite Fedorova", "Borimo se protiv neprijatelja Ukrajine, a ne protiv patriota".

Među učesnicima protesta uglavnom su mladi, dok automobili koji prolaze pored okupljenih trube u znak podrške.

I stanovnici Ternopolja ponovo su se danas okupili u blizini zgrade regionalnog saveta i regionalne administracije, protestujući protiv smene Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane.

Ljudi su došli sa plavo-žutim zastavama i kartonskim transparentima na kojima između ostalog piše: "Menjajte zarobljenike, a ne Fedorova" i "Inovacije čuvaju vojnike".

U Nikolajevu, takođe, drugi dan traju mirni protesti protiv smene Mihaila Fedorova sa funkcije ministra odbrane.

Oko 50 ljudi okupilo se drugi dan zaredom u centru Nikolajeva, kod zgrade gradske uprave.

Oni nose transparente sa porukama: "Vratite Fedorova", "Došlo je vreme za sistemske promene", "Oslobađajte zarobljenike, a ne Fedorova" i druge.

U Černivcima se na Centralnom trgu oko 30 ljudi okupilo na protestu za povratak Mihaila Fedorova u Ministarstvo odbrane.

Učesnici uzvikuju "Vratite Fedorova" i "Sirski odlazi".

I u Lucku se drugi dan zaredom okupljaju demonstranti u znak podrške smenjenom ministru odbrane Mihailu Fedorovu.

Ljudi su se, kao i prethodnog dana, okupili na Trgu teatra.

Protestu održanom jutros prisustvovalo je oko 50 njih.

Ukrajinski parlament je 14. jula prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko, nakon čega je cela vlada automatski podnela ostavku.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je rekonstrukciju vlasti i naveo kao prioritete saradnju vojske i Ministarstva odbrane, rešavanje problema regrutacije i jačanje protivvazdušne odbrane.

Fedorov je, opraštajući se od funkcije, naveo da je tokom mandata unapredio sistem nabavki, povećao broj dronova i uveo tehnološke promene u vojsci.

Zelenski je zadužio šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane Ukrajine i rekao da će se nakon sprovođenja neophodnih zakonskih procedura obratiti Vrhovnoj radi sa zahtevom da podrži njegovu kandidaturu za tu funkciju.