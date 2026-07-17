

Četrdesetčetvorogodišnja žena iz američke savezne države Pensilvanija priznala je krivicu za ubistvo svog partnera, kojeg je prošle godine usmrtila nakon brutalnog napada u njihovom domu.

Vindi Tomas iz grada Iri izjasnila se krivom za ubistvo trećeg stepena, a izricanje presude zakazano je za 21. decembar. Prema navodima tužilaštva, njoj preti kazna zatvora od 18 do 36 godina.

Kako je utvrđeno tokom istrage, Tomas je 18. marta prošle godine tokom sukoba nožem povredila svog partnera Kina Batlera (44), a zatim ga više puta udarila nogarom od stola. Istražitelji navode da je muškarac na kraju preminuo usled teških povreda i pritiska koji je nastao kada se žena svom težinom bacila na njega. Vindi Tomas ima oko 136 kilograma, dok je Batler imao približno 54 kilograma.

Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila zbog respiratorne insuficijencije izazvane povredama vrata i grudnog koša, uz dodatne povrede glave zadobijene tokom napada.

Telo nastradalog muškarca pronađeno je u dnevnoj sobi porodične kuće nakon što je Tomas pozvala hitne službe.

Sestra žrtve, Sandra Batler, izjavila je da je porodica očekivala strožu kaznu za optuženu.

- Smatram da bi trebalo da dobije najmanje 40 godina zatvora. Zaslužila je doživotnu kaznu - rekla je ona za lokalne medije.

Tomas će do izricanja presude ostati u pritvoru u okružnom zatvoru u Eriju, dok porodica žrtve pokušava da se izbori sa gubitkom.

- Naša majka ga i dalje doziva svake noći - rekla je Sandra Batler, govoreći o bolu koji je smrt njenog brata ostavila među najbližima.

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