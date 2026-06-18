Petogodišnji dečak nastradao je kada je naglavačke upao u mešalicu za hleb dok je uređivao prostor sa svojom porodicom. Ovaj događaj ostao je upamćen kao jedna od najtragičnijih nesreća koje su pogodile jednu porodicu u Srbiji.

Jedna od najpotresnijih nesreća u Srbiji dogodila se 1. avgusta 2016. godine u Borči, kada je dečak izgubio život nakon što je upao u industrijsku mešalicu za testo u pekari koju je njegova porodica pripremala za otvaranje.

Porodica, koja se prethodno doselila iz Zrenjanina, tog dana privodila je kraju radove na novom poslu i pripremala se za početak rada pekare. Prema svedočenjima poznanika, dečak je voleo da pomaže roditeljima i da učestvuje u pripremi hleba i peciva.

Prema tadašnjim informacijama, mališan je u jednom trenutku ostao sam u prostoriji sa industrijskom mešalicom za testo. Pod okolnostima koje su kasnije rekonstruisane, mašina ga je povukla, usled čega je zadobio teške povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Poznanici porodice govorili su da je tragedija bila još teža jer se dogodila upravo na dan kada je trebalo da bude otvorena porodična pekara, u koju su ulagali velike nade i trud.

Dečak je, nažalost, preminuo u stravičnim mukama. Svedoci su ispričali da je dečak naglavačke upao u mešalicu za hleb dok je uređivao prostor sa svojom porodicom.

Stručnjaci su objasnili da se radi o mašini koja se koristi za izradu testa za peciva, a može biti izuzetno opasna zbog svoje snage. Nažalost, dečak nije uspeo da se izvuče i zadobio je teške povrede, koje su nažalost bile fatalne.

- Ta porodica je došla iz Zrenjanina, planirali su ovde da otvore pekaru, da zarade za normalan život. Umesto svečanog puštanja u rad, oni sahranjuju dete. Najstrašnije je što je sestra videla mrtvog brata u toj mašini - ispričala je tada poznanica porodice čiji je petogodišnji sin nastradao.

Prijatelji porodice su izneli detalje o njihovim planovima i o tome kako je dečak voleo da pomaže u pripremi hleba i peciva, maštajući o budućoj karijeri pekara.

- Mališan je u jednom trenutku ostao sam u prostoriji i uključio mašinu. Pošto nije uspeo da je isključi, stavio je ruku u kiblu, verovatno pokušavajući da je zaustavi. Međutim, snažna mešalica ga je povukla i naglavačke je upao unutra. Zadobio je teške povrede, najviše po glavi, i na mestu je preminuo - rekao je poznanik.

- Bili su presrećni što su konačno, posle 10 dana, završili radove. Dečak im je pomagao, voleo je da se igra testom i da učestvuje u pravljenju hleba i peciva. Maštao je da bude pekar kada poraste- rekao je tad poznanik porodice

Stručnjaci su tada objasnili da su industrijske mešalice za testo izuzetno snažne mašine namenjene obradi velikih količina testa i da mogu predstavljati ozbiljnu opasnost ukoliko se ne koriste uz propisane mere bezbednosti Postoje u različitim veličinama, pa tako ima mešalica koje mogu da mese od 20 do 300 kilograma testa. Izuzetno su jake. Može da strada i odrastao čovek.